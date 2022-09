Marsala, lunedì partono mensa e scuolabus 

29/09/2022 12:46:00

Lunedì 3 Ottobre partono i servizi di mensa e scuolabus del Comune di Marsala per i bambini della scuola di infanzia, delle elementari e delle medie.

La notizia viene accolta con soddisfazione dalla Uil. "’L' augurio è che refezione e trasporto scolastici possano essere portati avanti con efficienza durante tutto il corso dell’anno scolastico, vista l’utilità sociale dei servizi in questione per famiglie e studenti" dichiara in una nota il segretario della Uil Marsala Giuseppe Tumbarello.

Il servizio di mensa è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria che effettuano il tempo prolungato e sarà gestito dall’ATI “C.O.T. di Palermo – Siciliana Pasti srl di Erice” .