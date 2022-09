Maltempo in Sicilia, autobus si ribalta sulla Palermo-Sciacca. Video

30/09/2022 22:24:00

Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta in Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento.

Un bus si è ribaltato e ci sarebbero diversi feriti.

Il maltempo sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale.



In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco. La situazione in quelle zona, raccontano i testimoni, è drammatica.

Un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato questa sera lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono giunte tre ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d'aria.

La strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca, la cosiddetta Fondovalle dove si è ribaltato l'autobus di linea, è interrotta tra Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice, a causa di un fiume d'acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale.

"Ho assistito a scene terribili - racconta un automobilista - Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell'acqua. Non mi sono potuto fermare perchè rischiavo anch'io di essere travolto. E' caduta giù tantissima acqua. E' impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio".