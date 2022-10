 Domani a Marsala l'inaugurazione del Super Toys dedicato ai bambini 

28/10/2022 18:33:00

Il super store dedicato ai bambini. Domani, sabato 29 ottobre dalle 9:30, l'inaugurazione di Super Toys in via Nazionale 355 a Marsala.

Si tratta di una realtà che darà lavoro a diverse persone del territorio creando nuovi posti di lavoro in un momento di grande incertezza economica.

Un giovane imprenditore ma con alle spalle un bagaglio d'esperienza ventennale, ha deciso di investire sul territorio marsalese in una struttura posizionata strategicamente, sulla via Nazionale n° 355, lungo l'asse di collegamento tra le città di Marsala e Mazara del Vallo, il cui potenziale bacino d'utenza a soli 10 minuti auto è di oltre 100.000 abitanti.

"L'avvio di questa nuova attività è dedicato a mio padre Vito Radosta Chinzi - scrive il titolare Antonino Radosta Chinzi - scomparso meno di un mese fa. E in suo onore verrà utilizzato lo slogan "Nasce già Grande" che ha contrassegnato il suo ultimo investimento, l'aver creduto nella zona commerciale di Castelvetrano, già negli anni 90, insieme a pochissimi altri imprenditori, molto tempo prima che le multinazionali, con i franchising, sviluppassero quello che oggi è un fenomeno commerciale di primo livello. Ringrazio la mia famiglia per avermi supportato, per le giornate e nottate lontano da loro, per permettere la costruzione di un assortimento il più completo possibile e che si arricchirà sempre di più, man mano con nuove referenze".

Il locale, ex concessionaria auto Opel Mondo Auto, della famiglia Sciacca, che ha supportato fin da subito l'idea imprenditoriale di Antonino, ha le caratteristiche giuste per emozionare i clienti, permettendo l'accesso ad un parcheggio esclusivo dedicato al punto molto capiente di oltre 1000 metri quadrati e delle grandi vetrate visibili dalla via Nazionale, farà in modo di poter fare shopping in totale tranquillità in un negozio ampio, colorato e sempre assortito.

A Super Toys il claim dell'attività è "giochi e giocattoli ma non solo..." sia perchè l'assortimento dei giochi è completo, a partire dall'infanzia ai giochi educativi, le immancabili bambole, bambolotti di tutti i tipi, le articolate piste, le classiche auto radiocomandate e i modellini da collezionare, ma si potranno trovare anche prodotti di puericultura per i neonati come passeggini, altalene, lettini da campeggio, e molto altro....

Dopo il periodo natalizio verrà allestito il reparto carnevalesco per poi passare, in vista del nuovo anno scolastico, a tutto quanto concerne il corredino scuola: zaini, trolley per asilo, cancelleria e quadernoni.

Il punto vendita tratterà le migliori marche del settore, grazie a partnership ventennali con aziende dirette italiane, che permetteranno di far trovare tantissime referenze di Chicco, Clementoni, Mattel, Fisher Price, Giochi Preziosi, Famosa, Lisciani, Bontempi, Quercetti, Simba, Hasbro, Smoby, Goliath, Grandi Giochi, Dal Negro, Little Tikes, Majorette, Bburago, Mondo, Maisto, Headu. Per l'infanzia all'interno ci sarà un corner Tuc Tuc, azienda spagnola, molto modaiola, con le borse fasciatoio per la nascita e tutto l'occorrente per i primi giorni.

Per tutta la mattinata dell'apertura ci sarà un evento dedicato ai più piccoli, veri protagonisti del punto vendita, con tanti palloncini e mascotte Disney.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Si parte con tantissime offerte: dai dinosauri, ai bambolotti Nenuco, ed ancora Cicciobello, Cucine, Peluche, camion con rimorchi, banchi officina con attrezzi, palestrine per neonati e tanto altro.