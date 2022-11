Studenti di Marsala volano in Australia. Altro importante progetto del Liceo "Pascasino"

18/11/2022 14:00:00

Altra entusiasmante e importante esperienza per gli studenti del Liceo “Pascasino” di Marsala.

Un gruppo di studenti, coordinati dalla prof Annelise Galfano, è appena tornato da un viaggio in Australia nell'ambito di un percorso formativo di conoscenza e scambio culturale con l'Italia.

Dal 2 al 12 novembre 2022 si è svolto il percorso formativo, organizzato dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (UD) con finanziamento del Ministero dell'Istruzione.

Le scuole italiane coinvolte, oltre al CNPD di Cividale del Friuli (UD), sono state il Liceo "Pascasino" di Marsala, l'IIS Volterra Elia di Ancona e il Liceo "King" di Genova. Nelle settimane che hanno preceduto il viaggio, gli studenti e le studentesse hanno individuato e studiato aree geografiche italiane con peculiarità simili al territorio australiano, con particolare attenzione alle zone in cui convivono mare e montagna, come, ad esempio, il Parco Regionale del Monte Conero nelle Marche, la Riserva dello Zingaro in Sicilia e il Parco Nazionale dell'Asinara in Sardegna.

Arrivati nella regione nord-orientale del Queensland, i 12 studenti italiani hanno imparato a conoscere il territorio grazie alla metodologia Mab, diretti dal Dott. Lorenzo Micheli e dalla Mentor Elena Busá. Gli studenti e le studentesse, partendo dalla Green Island, primo approdo per la Grande Barriera Corallina, sono poi passati alla foresta tropicale di Kuranda, alla foresta pluviale di Daintree Forest, alla spiaggia di Cape Tribulation e si sono spinti fino all'estremo nord tropicale Port Douglas, per analizzare e individuare i punti chiave del territorio, che in seguito hanno rappresentato il fulcro del lavoro svolto in gruppo con gli studenti della Cairns High School. L'accoglienza nella scuola australiana è stata straordinaria e la restituzione dei lavori dei 6 team, durante l'ultimo giorno, ha dimostrato la sensibilità e la determinazione delle nostre future generazioni di voler salvaguardare il territorio superando ogni tipo di confine.

Il workshop dal titolo " Humans as Nature" prevedeva attività di collaborative mapping/writing focalizzate sull'unione indissolubile fra i diritti della natura e quelli dell'uomo.

Cairns ha svolto il ruolo di setting ideale per questo lavoro di ricerca trovandosi in un' area che vanta due prestigiosi siti UNESCO, la grande barriera corallina e la foresta pluviale .

Quello che si concluso da qualche giorno rappresnta un altro importante percorso di formazione di alto livello messo in campo dal Liceo “Pascasino” di Marsala, guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri.