"Esterno notte", regia e montaggi straordinari per una vicenda ancora oggi lacerante

Di "Esterno notte", il film di Marco Bellocchio andato in onda a puntate su RaiUno, mi limito a dire innanzitutto che la regia e il montaggio sono straordinari con le stesse scene che vengono proposte più volte e presentate sempre in maniera diversa.

Superlativo Fabrizio Gifuni che, nelle scene finali, manifesta il suo attaccamento alla vita in maniera tragica e dolorosa ma senza mai perdere quel tratto di gentilezza, signorilità e voglia di comprendere che caratterizzavano la figura di Aldo Moro.

Altrettanto superlativa Margherita Buy che interpreta in maniera perfetta il ruolo della moglie, riuscendo ad essere sia una maschera sofferente ma anche fortemente combattiva nel voler salvare la vita di suo marito e addirittura assumere quasi un aspetto comico quando di fronte all'amico piangente che le fa visita afferma: ma lei è venuto qui a cercare conforto?

Marco Bellocchio come in "Buongiorno notte" perorava una fine positiva della vicenda con la liberazione di Aldo Moro che poteva davvero essere una vittoria politica per le Brigate Rosse e nello stesso tempo creare una sorta di cambiamento epocale nella politica italiana del tempo. Ed invece nelle scene finali in cui ci si prospetta la sua uccisione tutti continuiamo a chiederci perché sacrificare una persona che aveva fatto della mitezza e del dialogo gentile con chiunque e persino con i brigatisti (almeno così immagina Bellocchio) il suo modo di fare politica e di stare al mondo?

Ed in fondo Marco Bellocchio, a mio parere, ci vuole rappresentare come, in quegli anni di piombo, molti giovani abbiano cercato nella lotta armata una specie di momento di gloria (bravi l'attrice che interpreta Rossana Faranda e l'attore per Valerio Morucci ) senza rendersi conto che si trattava di scelte esistenziali disperate al pari di tutti quelli che rimanevano in quegli anni prigionieri dell' eroina. Resta dunque una vicenda che è ancora avvolta da molti dubbi e ha dimostrato che la ragion di Stato, se prevale sulle ragioni umanitarie, produce solo inutili sacrifici e finisce per essere utilizzata per la permanenza dello "status quo " .