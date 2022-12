Marsala, sabato 3 dicembre Open Day all'Istituto Professionale Cosentino

01/12/2022 18:50:00

Sabato 3 dicembre Open Day all’Istituto Professionale “F. Cosentino” di Marsala, guidato dalla Dirigente Maria Luisa Asaro, per offrire agli alunni delle terze medie ed ai loro genitori l’opportunità di conoscere l’offerta formativa.

L'Istituto offre quattro indirizzi di studio: Indirizzo Odontotecnico, Indirizzo Ottico, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, per un sicuro sbocco per il futuro! I percorsi ed i profili in uscita sono orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mercato del lavoro e delle professioni.

"Ti invitiamo a visitare la nostra scuola - scrive la preside Asaro - dove verrai accolto dal corpo docenti e dagli alunni che ti guideranno nelle attività pratiche svolte nei laboratori, un vero e proprio fiore all’occhiello dell’istituto. Potrai, quindi, sperimentare occasioni di scoperta per le tue attitudini e interessi in un contesto altamente operativo. Per un futuro eccezionale, fai una scelta professionale, scegli l’Istituto Professionale “F. Cosentino”, ti aspettiamo a Marsala in via Del Fante n. 35 dalle ore 10,00 alle ore 13,00".