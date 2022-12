Oggi l'open day alla scoperta del Liceo Classico di Marsala

03/12/2022 07:36:00

Fine settimana dedicato agli "open day" per molte scuole del territorio, che presentano alle famiglie i loro corsi e i servizi per gli alunni. Tra le tante iniziative va segnalata quella del Liceo Classico "Giovanni XXIII" di Marsala, che oggi, sabato 3 Dicembre 2022, apre le sue porte a genitori, ragazze e ragazzi dalle 10 alle 13, nella sede centrale di Via Lombardi, una traversa di Via XI Maggio.

Si faranno visite guidate alla scuola ed ai laboratori, partecipando poi a degli eventi organizzati dagli studenti dello storico liceo marsalese, capace di coniugare la solida formazione classica con l'innovazione dei corsi dedicati, ad esempio, alla preparazione per i futuri medici, o al mondo della comunicazione. Tanto che il motto del Liceo è, oggi più che mai, "il futuro nella tradizione".

Il liceo fa parte dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXII - Cosentino". Qui la pagina facebook della scuola.