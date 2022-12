04/12/2022 08:00:00

RobertoCar la concessionaria auto multimarche di Marsala, in occasione del loro 10 anniversario di attività, ha colto l'occasione per cambiare look al locale. Infatti, domenica 4 dicembre dalle ore 17:00 invita tutti a partecipare a questo evento in C.da Cozzaro 295 a Marsala, per visionare i nuovi locali più grandi, eleganti e luminosi.

RobertoCar è un'azienda giovane che offre una vastissima gamma di occasioni, con una grande scelta di auto nuove e usate delle migliori marche. Per informazioni è possibile rivolgersi a Salvatore (393 567 2226) o a Filippo (380 387 1425).