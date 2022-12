Marsala, al via l'Orienta Labs all'Itet Garibaldi. Open days dall'11 dicembre

06/12/2022 14:15:00

Inizia giorno 11 dicembre l'ORIENTA LABS all’ITET Garibaldi di Marsala. Sei giornate fino al 22 gennaio, per accogliere i giovani e le loro famiglie e far conoscere l'offerta formativa. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado, momento in cui le famiglie insieme ai loro figli sono chiamate ad una scelta importante.

Scegliere la scuola superiore non è affatto semplice. Occorre capire le proprie motivazioni e inclinazioni, cosa ci piace fare e cosa ci appassiona. Fondamentale è poi indagare quali sono i profili lavorativi che meglio corrispondono alle proprie aspirazioni personali ed intraprendere la formazione adeguata per raggiungere le competenze necessarie per raggiungere il proprio progetto di vita.

"Orientare i giovani è una sfida e una responsabilità - scrive la preside Loana Giacalone - L'orientamento è processo articolato che deve promuovere competenze personali, fare emergere attitudini e vocazioni, promuovere la persona in funzione della scelta professionale al fine di un inserimento adeguato nella vita sociale. Occorre prendere coscienza di sé per decidere consapevolmente del proprio futuro. Per questo è essenziale un'approfondita conoscenza delle opportunità, cercare le informazioni giuste e valutare che le aspettative siano corrette".

"Fornire le conoscenze indispensabili e far maturare negli allievi le “capacità decisionali” sono compiti che la scuola si propone di assolvere attraverso una didattica orientativa accompagnata da un lavoro specifico di orientamento - continua la preside -. E’ questo l’obiettivo degli Orienta Labs organizzati dall’ITET Garibaldi - queste le date 11, 17, 18 dicembre e 14, 15 e 22 gennaio - che apre le porte della sua sede in via Fici 23 con i suoi laboratori tematici: Uso dell’ipad nella didattica con applicazioni specifiche nelle varie discipline, Uso della stampante 3D e relativi software di grafica, Realtà aumentata, Sviluppo di app sia per Android e IOS, Storytelling e videomaking, Simulazione ICDL al fine di conseguire la certificazione, Programmazione robotica, Laboratorio di moda e marketing della moda, Impresa formativa simulata, Scambi con l’estero: Generazione Erasmus, Micro corsi di lingua inglese e francese, Orienteering, Be green-percorso di scienza e recupero ambientale, Apprendistato di I livello.

"La nostra offerta formativa è dinamica e declinata a crescita personale - conclude e ad un valido inserimento professionale, adeguato ai tempi di oggi fortemente performanti: SISTEMA MODA, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, TURISMO - TURISMO quadriennale, CPIA - Amministrazione Finanza e Marketing- Corso serale".