Festa di Santa Lucia a Marsala: si rinnova la tradizione arancine e cuccìa

12/12/2022 09:24:00

In Sicilia, la festa di Santa Lucia è il giorno in cui le famiglie si radunano, con arancine e cuccia che saranno occasioni di convivialità anhe per la nostra città. "Abbiamo voluto dare risalto alla bellissima tradizione della festa di Santa Lucia - sottolinea il sindaco Massimo Grillo - invitando gli studenti dell'Istituto Alberghiero a condividere le loro provate capacità culinarie con questi piatti tradizionali".



Oggi 12 dicembre, a partire dalle ore 17:00, e per l'intera giornata di martedì 13 dicembre, sarà possibile festeggiare insieme Santa Lucia tra piazza Matteotti e Via Calogero Isgrò, con cuccia e arancine preparate dagli studenti. Sarà un momento di condivisione per dare inizio alla festa e poi andare a degustare le arancine dei nostri bravissimi panettieri e ristoratori marsalesi che, possiamo dire con orgoglio "fanno le migliori arancine!"



Alessandro Tarantino - Uff. Stampa Comune di Marsala