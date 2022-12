Super Toys: il primo Natale “Super Scontato” pieno di iniziative a Strasatti

13/12/2022 09:05:00

Da Super Toys il primo Natale non si scorda mai! Sarà un Natale Super Scontato come non mai… tutta la merce in negozio fino al 24 Dicembre avrà uno sconto immediato del 20% dai prezzi segnati che permetterà l’acquisto dei regali a prezzi molto convenienti.



“Siamo molto attenti nell’offrire prodotti delle migliori marche del settore come Giochi Preziosi, Famosa, Smoby, Trudi, Hasbro, Mattel, Chicco, Clementoni, e tantissime altre… con prezzi altamente competitivi anche rispetto ai marketplace online” – dice il titolare Antonino Radosta Chinzi che ha aperto nella storica sede dell’ex concessionaria Opel Mondo Auto sulla via Nazionale n° 355 a Strasatti di Marsala.



Il negozio, che dista soltanto 8 minuti da Mazara del Vallo e 10 minuti da Marsala, con un comodo parcheggio esclusivo, è pieno di idee e permette un’esperienza di acquisto totalmente nuova in zona, con un assortimento delle varie tipologie di articoli trattate mai visto, dai giocattoli in legno, peluche, prima infanzia, angolo Tuc Tuc, passeggini, borse fasciatoio, ma anche zaini scuola e accessori di cancelleria, il tutto scontato del 20% solo fino al 24 Dicembre.



“Il Natale è una festa di aggregazione ma anche di inclusione sociale, pertanto, vogliamo sostenere le Associazioni del territorio; viene richiesto un contributo di 50 centesimi per le confezioni regalo che verrà devoluto in beneficenza, affinché si dia un sorriso ad ogni bambino” – questa è la mission che contraddistingue l'iniziativa di Super Toys.



Non mancheranno, inoltre, gli eventi organizzati per un Natale gioioso, Sabato 17 Dicembre sarà presente direttamente dal mondo Disney la mascotte Stitch, in collaborazione con ICantaParty, che stanno preparando un grande Villaggio di Babbo Natale a Petrosino.



A Gennaio il negozio a Strasatti, evolverà e amplierà il suo assortimento, arriveranno i costumi di Carnevale, verrà potenziato di molto il settore neonati, si troveranno prodotti di igiene, puericultura leggera e pesante, corredino e biancheria delle migliori marche.



Super Toys vi aspetta, a Strasatti, per un Natale “Super”!