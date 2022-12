Collegamenti con le Egadi e le altre isole minori, è di nuovo protesta per i tagli alle corse 

31/12/2022 14:00:00

Ci risiamo, a due mesi dalle proteste per la rimodulazione e il taglio delle corse per le isole Egadi e per le altre isole, Eolie e Ustica, a Favignana si torna a protestare in banchina per contro le nuove corse e i tagli che opererà Liberty Lines.

La rimodulazione delle corse veloci da e per le Egadi, Eolie e Ustica – a seguito dell’affidamento dei collegamenti

marittimi con le isole da parte della Regione– provoca malcontento. Sono 15mila gli isolani, pendolari e non che ne subiscono le conseguenze e i disagi. L'amministrazionene comunale di Favignana, si dice pronta a una mobilitazione popolare qualora non si ritorni alle vecchie programmazioni settimanali.



Le corse passano da 14 a 12 nella tratta Trapani-Favignana-Levanzo- Marettimo, per Ustica da Palermo ci sono tre aliscafi solo nella fascia mattutina e tre al ritorno con ultima partenza alle 14.45 da Ustica.

La Regione ha cercato di compensare, aumentando le somme a disposizione per i collegamenti – 129 milioni di euro, poco più di tre milioni in più rispetto al precedente bando per i collegamenti marittimi – ma non basta a far fronte all’aumento dei costi sui trasporti ed è legata rispetto ai tagli del ministero.

«Chiediamo di tornare immediatamente all’assetto attualmente in vigore – dice Vito Vaccaro, vicesindaco e assessore ai Trasporti

del Comune di Favignana-Isole Egadi – Questa impostazione è inadeguata alle esigenze della comunità delle isole Egadi». Ovvero un bacino di 4.700 residenti. «Ci sono studenti che muovendosi da Trapani a Palermo, rischiano di perdere il

pullman perché non ci sono coincidenze di orari con gli aliscafi – continua Vaccaro – o chi non riesce a pianificare visite mediche».

E invece sull'aumento delle tariffe interviene di Federalberghi Sicilia: «Abbiamo assistito a un aumento del 30 per cento delle tariffe dei mezzi statali, sia navi che mezzi veloci: è insostenibile – dice Christian Del Bono, presidente degli albergatori isolani – Serve il ripristino delle tariffe originarie in vigore prima di giugno 2022 e chiediamo al presidente della Regione che il biglietto con tariffa ridotta “residenti” venga applicato a tutti i lavoratori e non solo a quelli del settore pubblico».

E a parlare è anche il sindaco di Pantelleria «Anche se i tagli non mi riguardano da vicino, noi sindaci dobbiamo unirci in un’unica

voce. Solo insieme possiamo ottenere voce in capitolo e importanti convenzioni». All'inizio dell'anno nuovo è prevista una riunione

a Favignana.

Il governo regionale intervenga in tempi brevi sui disagi che si prospettano per abitanti e pendolari delle isole Egadi, penalizzati dai tagli alle corse dei mezzi veloci per il periodo invernale". A dirlo è il segretario provinciale del Pd di Trapani, Domenico Venuti, intervenendo sull'annunciata rimodulazione degli orari nei trasporti veloci da e per l'arcipelago delle Egadi. Venuti, che già nel settembre scorso aveva proposto la nascita di una nuova legge quadro sullo sviluppo delle isole minori con l'obiettivo di risolvere alcuni nodi importanti per chi vive in queste realtà, aggiunge: "Su questo tema chiederemo un impegno a tutta la deputazione regionale del Partito democratico. I cittadini delle Egadi vivono un intollerabile tira e molla sui trasporti da troppo tempo - ancora Venuti -, un problema che rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Sono tanti, infatti, i disagi legati alla insularità per chi vive nelle isole minori ed è tempo di affrontare il tema con una legge organica. Il Pd lo chiede da tempo e ribadisce questa richiesta".