Ha sottratto 170mila euro. Condannato Carabinieri in Sicilia 

Botti di fine anno: 65 interventi dei Vigili del Fuoco in Sicilia

Sono stati 646 stanotte (fra San Silvestro 2022 e Capodanno 2023) gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno in tutta Italia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558....