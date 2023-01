Al via i saldi invernali e le tendenze dei consumatori

02/01/2023 16:25:00

Sono iniziati oggi i saldi invernali in Sicilia e la corsa allo shopping è ufficialmente aperta.



Si tratta di un momento molto atteso dai fashion-addicted, ma anche da chi ama avere la possibilità di acquistare capi di abbigliamento e accessori a prezzi convenienti per rinnovare il proprio look. Gli sconti invernali molto spesso sono l'occasione ideale per aggiungere un capospalla o un accessorio al proprio guardaroba approfittando del momento propizio.



Del resto, se è vero che lo shopping può avere un effetto positivo sull'umore, perché non approfittare dei saldi per rendere speciale l’inizio dell’anno con qualcosa di nuovo? E non solo. L’inizio anticipato dei saldi in Sicilia, rispetto alle altre regioni, può essere anche un’occasione interessante per chi non è riuscito a fare proprio tutti i regali di Natale. Approfittando degli sconti, si potrà rimediare in vista dell’ultimo week-end delle Feste.



Le tendenze dei consumatori

Ogni consumatore ha la propria tecnica per fare affari durante questo attesissimo periodo: c’è chi ama tuffarsi nella varietà offerta dai negozi per scovare l’occasione che fa al caso proprio e chi preferisce fare acquisti online, direttamente dallo smartphone o dal proprio computer.

Ciò che accomuna molti però è l’importanza attribuita alla "qualità", sebbene il fattore prezzo influisca sempre sull'acquisto di un determinato prodotto. Quindi se da un lato si cerca la qualità, dall'altro chi acquista non è disposto a superare il budget stabilito.







Gli articoli maggiormente acquistati durante i saldi

C’è chi ha già puntato i cappotti che seguono le tendenze del momento, scarpe da usare fino a primavera e borse da sfoderare nell'occasione giusta. I Winter Sale di Bonini sono l'opportunità ideale per acquistare capi di abbigliamento uomo-donna approfittando di offerte speciali per affrontare con stile la stagione più fredda e, perché no, trovare degli accessori che saranno perfetti anche per l’inizio della primavera.

Il grande atelier dedicato allo shopping di qualità, infatti, proporrà ribassi più che convenienti sui migliori brand di moda, con sconti che potranno raggiungere anche il 50% rispetto al prezzo di listino sia in store che sul proprio e-commerce www.boninistore.com.



Per citare alcuni nomi, troveremo il lusso a prezzi accessibili di Love Moschino, Chiara Ferragni, Hugo Boss, Liu-Jo, ma anche gli accessori di Pollini, Versace Jeans Couture e Rebelle. Da non scordare gli outwear di tendenza e l'abbigliamento più casual: da Blauer a Peuterey, da Woolrich a Fred Perry, da Save The Duck a Canadian.

Bonini dà la possibilità agli appassionati di moda di scegliere tra prestigiose firme italiane e internazionali in un ambiente elegante, a chi acquisterà in negozio, e la comodità di poter scegliere ovunque ci si trovi, con pagamenti sicuri e spedizioni veloci a chi preferirà lo store online.



Dai capispalla di tendenza alle camicie bon-ton passando per i pantaloni eleganti ai jeans boyfriend: i saldi invernali di Bonini rappresentano da sempre un'occasione imperdibile per fare acquisti convenienti e di qualità. Per chi è, quindi, alla ricerca di capi di abbigliamento, accessori o scarpe di prestigio, questo è il momento giusto per far incetta di prodotti di alta gamma a prezzi scontati.