I siluri a Ombra e Scontrino e lo spoil system

08/01/2023 18:00:00

Spoil System. Certo, detta così, può passare quasi inosservato il significato di questa espressione in lingua originale ma,poiché ormai da anni questa “pratica “ è abbastanza diffusa in Italia, basta consultare un qualsiasi vocabolario, ad esempio La Treccani, per apprendere meglio che questa è:

Prassi politica (nata negli USA tra il 1820 e il 1865 e poi ampiamente diffusa in altri paesi) in virtù della quale gli alti dirigenti della pubblica amministrazione si alternano con il cambiare del governo ecc. ecc.

Ed è stato sicuramente in attuazione di tale pratica che il nostro attuale presidente della Regione Sicilia, non ha perso tempo ad inviare due siluri a due protagonisti della vita imprenditoriale/amministrativa della nostra provincia .

Il primo, indirizzato all’avv. Scontrino, il secondo, ancora più potente, al dott. Ombra .



Cosa hanno o non hanno fatto costoro per essere così crudelmente colpiti e dimessi dai loro incarichì ?

Ma, preso atto però che da quel che è stato scritto a difesa ed apprezzamento del loro operato , sorge spontaneo chiedersi quali sono state allora le motivazioni ufficiali che hanno dato luogo a queste defenestrazioni.



È sufficiente pensare che siano state dettate da fattori politici e non altro?

Abbiamo noi cittadini il diritto di saperlo?

Credo di SI e quindi ,grazie sig. Presidente on. Schifani ,se ce le farà conoscere.

Ma la cosa però che sorprende , forse di più, è il fatto che da nessuna parte politica della provincia, e non solo, si erge una voce critica diretta a chi ha silurato i due, a difesa e rispetto del loro operato.

Diceva bene il pastore attivista politico americano Martin Luther King:

“ non c’è peggior violenza del silenzio degli uomini onesti”.

Ci saranno ancora altri siluri a noi destinati?

Rosario Salone Matera