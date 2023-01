The White Lotus, cos'è e dove è girata la serie che ha fatto impazzire gli americani

16/01/2023 09:16:00

The White Lotus è una serie televisiva statunitense "HBO Original" che ha riscosso un grande successo sia nel 2021 che nel 2022. Ultimamente non si parla di altro in Italia: la seconda stagione è stata girata interamente in Sicilia e questo ha fatto crescere in maniera esponenziale i turisti - americani e non, anche fuori stagione.



Secondo gli albergatori o i proprietari di case o appartamenti in affitto della zona (Vedi Airbnb, Booking e simili) la disponibilità è limitata fino al 2023: questo merito è da attribuire soprattutto alla serie televisiva, girata quasi completamente a Taormina. Addirittura il The Guardian ha chiamato questo fenomeno il "The White Lotus effect".







La location è stata spostata dalle Hawaii (nella prima stagione) alla bella Sicilia, in particolar modo al San Domenico Palace di Taormina. Sempre secondo il giornale, il numero di prenotazioni ha raggiunto il picco massimo a poche ore dalla trasmissione dell'ultima puntata, andata in onda sempre su HBO (in Italia su Sky e NOW TV).



Purtroppo la serie lascerà l'Italia per l'Asia



La terza stagione è stata ovviamente già annunciata, ma probabilmente verrà girata in Asia. Gli oltre 4 milioni di spettatori che - solo in USA - hanno assistito all'ultima puntata della seconda stagione, potrebbero questa volta innamorarsi dell'Asia. Il motivo del trasferimento è semplice e come spiega Mike White, l'autore del programma, ogni stagione verrà ambientata in un resort di lusso differente.



La prima stagione, girata alle Hawaii, aveva come tema principale il denaro. La seconda stagione girata in Italia è stata interamente incentrata sull'amore ed il sesso. Visto che probabilmente la terza stagione avrà come punto centrale la morte e l'ironia su di essa, l'Asia potrebbe essere il nuovo paese ad ospitare la serie.







Premi al Golden Globes 2023

Sono due i premi vinti da "The White Lotus" al Golden Globe:

- Miglior miniserie

- Miglior attrice non protagonista a Jennifer Coolidge



The White Lotus "parla" anche italiano: Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore è un'attrice italiana, nata a Napoli il 22 gennaio 1974. Ha iniziato la sua carriera come attrice teatrale e televisiva, e ha poi recitato in numerosi film e fiction televisive italiane.



Ha interpretato il ruolo di Livia Burlando nella serie televisiva "Il commissario Montalbano", nei panni della fidanzata del protagonista Salvo Montalbano. Ha anche recitato in altre fiction televisive di successo come "La squadra", "Distretto di Polizia" "Il commissario Rex" e recentemente in "The White Lotus".



Oltre alla carriera televisiva e cinematografica, Sabrina Impacciatore si è distinta anche in ambito teatrale, con numerose interpretazioni e spesso premiate dalla critica.



Un nuovo "Effetto Montalbano"

In questo caso è doveroso citare l'iconica serie "Il commissario Montalbano", che ha avuto un forte impatto sul turismo in Sicilia, dove è ambientata la maggior parte della storia. Molti visitatori hanno deciso di visitare dal vivo i luoghi dove sono state girate le scene, in particolare la città di Vigata, che è stata utilizzata come location per le riprese.



Oltre alla città, questo genere di turismo aiuta a far conoscere all'interno pianeta la cultura, le tradizioni e la cucina italiana e soprattutto siciliana.



Fortunatamente, le serie televisive che scelgono l’Isola per girare nuovi contenuti non finisce: è in arrivo direttamente dalla BBC una nuova serie girata a Marsala.