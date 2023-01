Un'altra truffa all'Ue scoperta in Sicilia. Sei indagati 

31/01/2023 12:25:00

Hanno realizzato un complesso zootecnico con mattatoio, e secondo l'accusa della guardia di finanza hanno frodato l’Unione europea. I militari hanno eseguito un provvedimento con cui il gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura Europea, sede di Palermo, ha disposto nei confronti di sei persone e di una società di capitali il sequestro preventivo di somme e beni per 7,2 milioni di euro.

I reati contestati sono a vario titolo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini condotte dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, guidati dal colonnello Gianluca Angelini, hanno riguardato i contributi a fondo perduto, di origine europea e nazionale, per circa 5,5 milioni di euro, concessi a una società dalla Regione Siciliana nell’ambito Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Secondo gli investigatori gli indagati avrebbero realizzato un «complesso meccanismo fraudolento consistito nella sovrafatturazione delle spese oggetto dei contributi pubblici e nella falsa attestazione circa la data di conclusione dei relativi programmi di investimento. Con riguardo alla sovrafatturazione delle spese, gli indagati avrebbero fatto ricorso a plurimi schemi contrattuali e relative fatturazioni tra società formalmente distinte tra loro, ma di fatto riconducibili a un unico gruppo imprenditoriale, finalizzati a far aumentare il costo dei beni rendicontati alla Regione Siciliana ai fini dell’ottenimento delle pubbliche sovvenzioni.

Si tratterebbe per l’accusa di «passaggi» solamente cartolari tra più società riconducibili agli indagati, in modo tale da fare aumentare artificiosamente il costo finale dell’investimento documentato alla Regione Siciliana. L’ammontare complessivo delle fatture che si ipotizzano «gonfiate» è di circa 13 milioni di euro. Il sequestro disposto dal gip riguarda l’ammontare complessivo del presunto profitto sia dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (5,5 milioni di euro) sia dei reati fiscali contestati (1,7 milioni di euro tra Ires e Iva che si ipotizzano evase).

I nomi degli indagati

Gli indagati dalla guardia di finanza di Palermo nella presunta truffa all’Unione Europea per la realizzazione del centro zootecnico a Polizzi Generosa sono:

Santi Giaconia, 30 anni di Geraci Siculo (Pa), rappresentante legale dell’azienda dell’Agricola Puccia srl indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false

Bartolo Giaconia, 58 anni, di Geraci Siculo (Pa), rappresentante legale pro-tempore dell’Agricola Puccia srl dal 2013 al 2015, indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Carlo Giaconia 56 anni, di Geraci Siculo (Pa), rappresentante legale della Geraci Costruzioni srl, indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Gioacchino Arena, 71 anni di Aci Catena (Ct), rappresentante legale della Cogemat srl, indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture false

Santo Amato, 60 anni di Geraci Siculo (Pa) rappresentante legale pro-tempore Soc. Coop. La Concordia dal 2011 al 2018, indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture false

Giuseppe Angilello, 48 anni di Gangi (PA) tecnico incaricato della direzione dei lavori dalla Agricola Puccia Srl, indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Le società coinvolte sono:

Agricola Puccia Srl, di Geraci Siculo (Pa), che si occupa del settore delle «coltivazioni agricole e allevamento di animali»

Società Cooperativa La Concordia, di Geraci Siculo (Pa), che si occupa di «lavorazione delle pietre e del marmo» (fornitore della Agricola Puccia Srl)

Cogemat Srl di Camporotondo Etneo (Ct), che si occupa «fabbricazione di macchine industriali» (fornitore della Agricola Puccia Srl)

Geraci Costruzioni Srl, di Geraci Siculo (Pa), che opera nel settore «costruzione di edifici» (fornitore della Società Cooperativa La Concordia e della Cogemat Srl)