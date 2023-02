L'Handball Erice batte Salerno 18-19 ed entra nella storia. Domani la finalissima di Coppa Italia.

04/02/2023 15:52:00

Semifinale:

Grande prestazione delle Arpie di Margarida Conte che battono la Jomi Salerno e conquistano la prima finale di Coppa Italia della propria storia. Un match che inizia in perfetto equilibrio con 2 reti per parte. Al 10', primo vantaggio per le siciliane, è un 3-4 che testimonia quanto complicato ed equilibrato sia questo confronto. Le campane probabilmente pensavano di averla vinta dopo le due sfide di campionato che le ha viste vincenti in entrambe le occasioni, ma questa è un'altra partita, Erice mette il naso avanti nel punteggio e lo mantiene fino al termine del primo tempo: 7-12. Nella ripresa Salerno prova a recuperare, ed in alcuni casi ci riesce portandosi anche a -2 da Erice al 14', ma, le parate della Masson e la buona vena realizzativa della Ekoh e di tutto il fronte di attacco neroverde, fanno la differenza: 15-18. A 3 minuti dalla fine Salerno pareggia 18-18 e match vietato ai cardiopatici, ma Erice a 20 secondi va in vantaggio e difende con i denti sull'attacco salernitano. E adesso la finale per la storia.

Tabellino match: (parziali 7-12; 18-19)

Jomi Salerno: Pinto Pereira (p), Rizo Gomez 6, Dalla Costa 2, Rossomando 2, Stettler 1, Bajciova 1, Manojlovic 2, Napoletano 2, Lauretti 2. Allenatore: Francesco Ancona.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 2, Mrkikj 2, Basolu 1, Coppola 3, Ekoh 7, Storozhuk 4. Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Passeri e Rinaldi.

Quarto di Finale:

Vittoria dell’Handball Erice nel confronto contro Casalgrande Padana, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. La formazione ericina ha vinto con il risultato finale di 26-17. Una gara che ha visto la squadra guidata da Margarida Conte, al suo esordio in panchina, sempre avanti nel punteggio. Mvp dell’incontro sono state nominate Asia Mangone per Casalgrande, Chana Masson per Erice, decisiva con le sue parate. Altrettanto meritevoli di menzione sono anche le prestazioni di Mrkikj e Storozhuk, che hanno chiuso il match con 7 e 6 realizzazioni. Con questo successo, Erice accede alle semifinali ed affronterà la Jomi Salerno domani, con diretta su Elevensports.it, a partire dalle 14.

Tabellino match: parziali: (12-8; 26-17).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 4, Mrkikj 7, Benincasa, Losio 3, Landri 1, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 1, Coppola, Ekoh 1, Storozhuk 6, Farisé. Allenatore: Margarida Conte.

Casalgrande Padana: Bonacini (p), Mangone 7, Giombetti 2, Franco 3, Furlanetto, Bordon (p), Apostol, Artoni S. 1, Rondoni, Giubbini, Artoni A. 1, Orlandi 1, Baroni, Giovannini, Mattioli, Lusetti 2. Allenatore: Marco Agazzani.

Arbitri: Stefano Riello e Niccolò Panetta.