08/02/2023 10:21:00

Egr. Direttore,

nel prendere atto della unanime decisione dei nostri deputati regionali di aumentare il loro "misero" stipendio di € 900,00 mensili, non posso che manifestare tutto il mio sconcerto per una classe politica inadeguata ed incapace di pensare ai veri problemi del nostro territorio. L'unica cosa in cui dimostrano grande capacità, solerzia e condivisione decisionale sono i propri tornaconti. Dove trovano il coraggio di presentarsi al loro elettorato e giustificare un tale aumento di stipendio dopo tutte le prebende, le agevolazioni etc. di cui godono. Forse nella loro autoreferenzialità ed indiscussa presunzione ritenendo che a loro tutto è possibile.

La ringrazio per lo spazio che vorrà dedicare a questo sfogo da siciliano che, nonostante tutto, spera sempre in una politica con la "P" maiuscola.



V. Bono