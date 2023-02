Mazara del Vallo, 12 hotspot per la navigazione in internet veloce e gratuita

08/02/2023 15:02:00

Segnalate con appositi cartelli le aree raggiunte dal progetto WiFi Italia promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e attuato da Infratel Italia.



Dodici hotspot per la connessione a internet veloce e gratuita, segnalati da altrettanti cartelli stradali che comunicano ai cittadini questa nuova opportunità digitale. Mazara Del Vallo accoglie così il progetto WiFi Italia, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e affidato a Infratel Italia per l’attuazione, che ha l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione delle piazze italiane per fornire servizi ai residenti e promuovere il turismo.



“Il Wi-Fi gratuito in città diventa realtà - annuncia il Sindaco di Mazara Salvatore Quinci - Grazie al progetto WiFi Italia al quale il nostro Comune ha aderito con entusiasmo, sono state completate le 12 installazioni degli impianti previste da questa prima fase progettuale. Si concretizza un’iniziativa che consente a cittadini, turisti e visitatori di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale”.



“Per utilizzare il Wi-Fi gratuito nelle aree coperte dal servizio, che sono indicate da appositi cartelli stradali e presenti sul sito del Comune - aggiunge l’assessore all’Innovazione Vincenzo Giacalone - basta scaricare la app gratuita per dispositivi mobili e registrarsi. La connessione sarà automatica in tutti i punti della rete WiFi Italia attivati sul territorio nazionale. L’app di connessione è già disponibile per Android e iOS.”



“La connettività libera e gratuita – prosegue il Sindaco Quinci - può rappresentare un ulteriore incentivo per l’incremento turistico in prospettiva, utile anche alla valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche della nostra città, rafforzando il ruolo di città multiculturale e punto di riferimento per la pesca nell’area euro mediterranea che Mazara del Vallo rappresenta”.



Le zone di Mazara del Vallo già coperte dal servizio sono Lungomare San Vito 7 con due hotspot, via Goti 32, corso Umberto I 68, Corso Vittorio Veneto 222, piazza della Repubblica 22, piazza Mokarta 10 e 19, e in via Carmine ai civici 8 (due hotspot), 16 e 21.



Per aderire al progetto, il Comune di Mazara ha messo a disposizione soltanto l’allaccio alla propria rete elettrica mentre tutti i dispositivi digitali sono stati forniti da Infratel Italia. Anche richiedere l’installazione è molto semplice. Basta andare sul sito di WiFi Italia nella sezione “come aderire” e registrare il proprio Comune sulla piattaforma. Una volta richiesto l’hotspot, si può verificare lo stato della pratica direttamente dal sito.



Sono già 4.671 tra Comuni e ospedali gli enti che hanno richiesto l’attivazione del servizio e 12.563 gli hotspot installati; 531.798 gli utenti che hanno scaricato l’app.