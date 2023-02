Marsala, al Cinema Golden sullo schermo Siani, Colapesce e Dimartino e Ant-Man

22/02/2023 15:12:00

Programmazione dal 23 al 28 febbraio

Il Cinema Golden di Marsala rinnova la programmazione in sala e dal 23 al 28 febbraio propone tre diverse pellicole, pronte a catturare l’interesse di un pubblico trasversale tra commedie, road movie e supereroi.



Dal 23 al 26 febbraio, con proiezione alle ore 18.00, c’è Tramite amicizia, commedia commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano con Rai Cinema. La trama segue le vicende di Lorenzo (Alessandro Siani), il proprietario dell'agenzia "Tramite amicizia" che offre servizi di noleggio di amici, disposti ad accompagnare i propri clienti ovunque essi desiderino. Tuttavia, questa volta gli "amici finti" di Lorenzo non sono sconosciuti, bensì i familiari di quest'ultimo che lavorano presso una fabbrica di dolciumi in difficoltà, la cui vendita mette a rischio centinaia di posti di lavoro.

Il proprietario dell'azienda, Alberto Dessè (Max Tortora), sentendosi solo e scoraggiato, ha bisogno di un amico e Lorenzo sembra essere la soluzione ideale. Tra le risate e le sorprese, aiutati dalla complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un'amica molto speciale, Maya (Matilde Gioli), Lorenzo riuscirà a convincere Alberto a salvare l'azienda e i suoi dipendenti?

Il cast della commedia vanta nomi importanti come Yari Gagliucci, Cecilia Dazzi, Germano Lanzoni, Valeria Angione, Teresa Del Vecchio, Pippo Santonastaso e Debora Villa, che promettono di regalare al pubblico una serata all'insegna del divertimento e della leggerezza.

Arriva al Cinema Golden La primavera della mia vita, un film che segna l'esordio alla regia di Zavvo Nicolosi e che vanta la partecipazione dei cantautori Colapesce e Dimartino come protagonisti. Ambientato in una Sicilia lontana dagli stereotipi, questo road movie racconta una storia d'amicizia tra due persone con un passato musicale in comune, Lorenzo (Colapesce) e Antonio (Dimartino), che si sono allontanati a causa di un silenzio durato anni.

Scritto a otto mani dal regista, i due cantautori e Michele Astori, "La primavera della mia vita" è un film sognante, ironico, surreale e strampalato che si discosta per stile e toni da qualsiasi incursione cinematografica vista negli ultimi anni da parte di musicisti che hanno cercato di raccontarsi in docufilm.

In questo film, i due amici intraprendono un viaggio fisico ed emotivo costellato di luoghi magici e personaggi bizzarri, durante il quale cercano di ricostruire la loro amicizia e di riscoprire la bellezza della vita. Una favola stravagante sull'importanza di imparare ad ascoltare l'altro e accettare scelte che non riusciamo fino in fondo a condividere o comprendere.

Con un approccio fresco e originale, "La primavera della mia vita" è un film che si muove tra il sogno e la realtà, regalando al pubblico un'esperienza cinematografica unica e coinvolgente. Un viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri, che invita a riflettere sull'importanza dell'amicizia e della condivisione.

Prosegue, poi, fino al 28 febbraio alle 20.00 e alle 22.20 la proiezione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. film diretto da Peyton Reed, è il terzo capitolo che vede protagonisti i due supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne (Paul Rudd, Evangeline Lilly) in grado di rimpicciolirsi quanto un insetto.

La storia approfondisce maggiormente la vita di coppia di Scott e Hope. Mentre il primo è impegnato con la pubblicazione del suo libro, la seconda si dedica alle cause umanitarie. La loro felice esistenza, però, è contornata anche dalla presenza dei genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e dalla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton). Quest'ultima, ormai adolescente, condivide l'amore per la scienza e la tecnologia con suo padre. Sarà proprio la curiosità della giovane a trascinare tutti in un viaggio nel mondo subatomico, che ma li condurrà anche al di là dei limiti dell'immaginazione umana. Questo mondo è abitato da nuove e strane creature, ma anche da un nuovo villain, noto come il Signore del Tempo, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

Completamente dispersi nel Regno Quantico Scott, Cassie, Hope, Hank e Janet dovranno cercare di trovare la strada di casa e fermare Kang prima che sia troppo tardi., ma sarà la presenza della giovane Cassie a rivelarsi fondamentale nella battaglia con il Signore del Tempo...

Ancora una cosa importante: il Cinema Golden ha in serbo una sorpresa per tutti gli amanti del grande artista della risata Totò. Il 5 aprile 2023, infatti, si terrà un gran galà dedicato all'attore, con la partecipazione della nipote Elena Alessandra Anticoli de Curtis. Durante la serata sarà possibile ammirare dipinti realizzati da artisti locali, ascoltare due poesie interpretate da un attore locale e, infine, vedere il film "Totò le mokò", un grande successo del 1949.



Il costo del biglietto d'ingresso per la serata è di 10,00 euro e per la prevendita e le prenotazioni del posto numerato bisogna rivolgersi al botteghino del Golden tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00, escluso il mercoledì.



Inoltre, sarà possibile prenotare il biglietto anche presso l'Erboristeria La Mimosa in Via Fardella, nella città di Trapani. Ma la sorpresa più grande arriva come un colpo di scena in un film avvincente: la direzione del Cinema Golden ha annunciato che a tutti i partecipanti alla serata dedicata a Totò, verrà rilasciato un biglietto valido per una coppia in omaggio per la visione di un film al Cinema Golden da utilizzare entro il 31 dicembre 2023.

Una promozione davvero interessante che farà felici tutti gli appassionati del cinema e del grande Totò de Curtis.



Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Cinema Golden al numero 0923 931725 o visitare il sito ufficiale www.cinemagoldenmarsala.it.