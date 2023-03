A29 Energy Service Company inaugura i nuovi uffici a Palermo

09/03/2023 08:45:00

A29 Energy Service Company inaugura finalmente i nuovi uffici a Palermo, in via San Lorenzo 288, presso il mercato San Lorenzo: una nuova tappa si aggiunge al percorso intrapreso già dal 2014, che ci vede impegnati nella costruzione di una rete commerciale e tecnica che possa sempre più affiancare e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

L'inaugurazione del nuovo ufficio si inserisce in un progetto molto più ampio di sviluppo e di presenza sul territorio, che ha portato ad oggi ad una copertura in 9 regioni italiane, partendo dalla Sicilia, passando per la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, la Puglia, la Campania, il Lazio, la Toscana ed anche la Lombardia.



A29 Energy Service Company mira a rafforzare le collaborazioni storiche ma anche a porre le basi per la creazione di nuove; a dare il benvenuto sono stati l'A.D. ing. Giovanni Tumbarello, insieme ai soci l'ing. Daniel Tuzzeo ed al signor Michele Bianco, che hanno raccontato le tappe della nostra Azienda ed i nuovi progetti.

Si tratta di un ulteriore tassello del programma di crescita della nostra Azienda, che, nata nel 2014, vede già all'attivo più di 52 impianti industriali, oltre 18.350 sistemi di solari termici installati, quasi 3.000 impianti fotovoltaici installati, e 388 Interventi SUPERBONUS 110% pari ad un valore complessivo di € 60.898.098: questi sono soltanto alcuni nostri numeri.

"Siamo molto contenti di questa nuova tappa: questi nuovi uffici rappresentano la necessità della nostra Azienda, orientata alla crescita ed allo sviluppo, di lavorare in contesti sempre più dinamici e siamo lieti di poter offrire ai nostri collaboratori un ambiente confortevole e pieno di stimoli, dove poter esprimere al meglio le proprie capacità", Palermo è una evoluzione naturale della nostra realtà, noi nasciamo a Mazara del Vallo, che dista circa 100 km da Palermo, la quale è diventata sempre più un bacino importante per noi” queste le parole dell'A.D. ing. Giovanni Tumbarello.