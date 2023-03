Il trapanese Daniele Giancontieri riconosciuto "Bar Manager" dall'Accademia Imahr

16/03/2023 13:00:00

Mercoledì 15 Marzo 2023, è stato consegnato al trapanese Daniele Giancontieri il riconoscimento di merito come "Bar Manager" dall’Accademia International Maîtres Associaton Hotel Restaurant Professionisti dell’Ospitalita’.

"Sono fiero del Riconoscimento come BAR MANAGER che certifica la qualifica internazionale per l’opera di valorizzazione della Gastronomia, Enologia, Servizio di Sala e Bar, Ospitalità del Turismo Italiano, Prodotti Made in Italy e Internazionali, lusingato e onorato della qualifica che l’Accademia del Buon Sevizio e del Buon Mangiare dell’I.M.A.H.R. Internazionale A.I.P.O. ha voluto esprimere scegliendo la mia persona per inserimento nella delegazione come Bar Manager della Sicilia occidentale e per la Provincia di Trapani. Una Realtà che sfruttero’ cercando di comunicare principalmente con il mondo dei Giovani, che sono il nostro Futuro", le parole di Gianconteri.



"Secondo il mio pensiero l’importanza della qualità del servizio erogato é di gran lunga superiore a quello del prodotto venduto, anche se molto più difficile da raggiungere. Il mio obiettivo é trasmettere ai giovani, si proprio loro, il nostro ricambio generazionale - continua Giancontieri - far capire loro che servire un piatto o un cocktail non é un lavoro qualunque, ma ben si un ARTE/RITO. Trasmettere loro cio` che il Mondo ci invidia come MADE IN ITALY a 360 gradi compreso il senso dell’Ospitalità, che é nel nostro DNA di Italiani. Non dimentichiamo che i migliori Maitres e Barman nel Mondo sono del Bel Paese, i quali vengono visti come Tedofori dell'Ospietalità".



"Sono felice di questo riconoscimento datomi personalmente dal Presidente Francesco Vaccarella e del direttivo dello provincia di Trapani col Gran Maestro dell’ospitalità e Ristorazione Salvatore Sammartano, perché l’ I.M.A.H.R. International Maîtres Association Hotel Restaurant che nasce per riunire i Professionisti Internazionali Maîtres, le figure professionali e manageriali affini che promuovono il “Made in Italy” del servizio - conclude - dell’impresa e dei prodotti nel segmento della ristorazione e dell’ospitalità nel Mondo".

Gli obiettivi dell'Accademia - Valorizzare il servizio, l’enogastronomia italiana, i prodotti italiani di qualità, la cultura e la gestione dell’accoglienza e dell’ospitalità tipica italiana, o a loro volta, delle Nazioni che, facendo propri tali principi. Svolgere ogni attività per promuovere la conoscenza del servizio, della cucina italiana; dei nostri vini, oli, aceti, acque minerali, prodotti tipici italiani in generale, in Italia ed all’Estero; Riunire i Maîtres e Manager Italiani o di origine Italiana o gli stranieri ovunque residenti che si riconoscono nei valori del “Made in Italy” e le altre figure professionali che offrono garanzie di moralità e preparazione professionale; curare direttamente e in collaborazione con terzi la preparazione e/o l’aggiornamento professionale dei giovani.