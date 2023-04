Karate: Vito Margiotta diventa Campione Italiano, adesso testa agli Europei

05/04/2023 18:05:00

Grande affermazione in Lombardia per la Asd Karate Marsala del Maestro Vito Genna e per la Bushido Karate dei Maestri Cristaldi e Margiotta, grazie a Vito Margiotta che, dopo aver vinto la tappa di Roma e la successiva in Abruzzo, domina pure la Coppa Italia di Milano e diventa Campione Italiano. Il fratello Ignazio si classifica al secondo posto vincendo la medaglia d'argento.

Margiotta, reduce dalla vittoria dell'ultimo Campionato del Mondo di Kumitè (combattimento), ad oggi è praticamente senza avversari nella sua categoria, la Senior cinture nere -70 kg. A tenergli testa solo il fratello Ignazio, che nell'arco della stagione sportiva è giunto a sfidarlo diverse volte in finale, in match molto combattuti ed equilibrati spesso con esito incerto.

Grande soddisfazione per il club, che adesso accompagnerà Vito nel prossimo importante appuntamento della stagione, il raduno con la Nazionale per prepararsi agli Europei che si svolgeranno ad ottobre in Slovenia.