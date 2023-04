All'istituto "G.B.Amico" di Trapani la mostra "Questa non l'ho fatta io". Il video

L'Istituto "Damiani" di Marsala premiato al concorso enologico al Vinitaly

Il VII Concorso Enologico per gli Istituti Agrari d’Italia, organizzato dal MASAF/CREA, in collaborazione con RENISA, ha visto la partecipazione di 21 scuole, provenienti da 15 diverse Regioni, per un totale di 66 vini in gara, valutati in...