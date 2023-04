L'Istituto "Damiani" di Marsala premiato al concorso enologico al Vinitaly

08/04/2023 04:25:00

Il VII Concorso Enologico per gli Istituti Agrari d’Italia, organizzato dal MASAF/CREA, in collaborazione con RENISA, ha visto la partecipazione di 21 scuole, provenienti da 15 diverse Regioni, per un totale di 66 vini in gara, valutati in base a 5 categorie: vini tranquilli DOC e DOCG, vini tranquilli IGT, vini spumanti DOC, vini spumanti VSQ , vini passiti.



Il 3 aprile al Vinitaly, il primo ministro Giorgia Meloni e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida hanno premiato le classi vincitrici del concorso degli Istituti agrari. «Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, i docenti, ma soprattutto gli studenti delle scuole degli Istituti agrari che sono presenti qui, i veri protagonisti del futuro. L’istituto agrario non è una scuola di serie B, ma di serie A, come la prima lettera del nome, e questi ragazzi sono dei campioni di professionalità e di qualità: la formazione che acquisiscono dà loro non solo la quasi certezza di un’occupazione in futuro, ma anche la possibilità di avere un reddito alto e di lavorare in un settore dalla grande ricchezza e dalla grande tradizione» ha dichiarato Francesco Lollobrigida.



Lo zibibbo secco anno 2022 dell’Abele Damiani è stato uno dei vini premiati, avendo superato il punteggio di 80, a testimonianza dell’aumento dello standard qualitativo dei vini dell’Istituto. Le uve, provenienti dall'azienda Podere badia, (da 10 anni in biologico), sono state monitorate durante tutto l'anno dall'attenta analisi del prof. Cristian Giacalone, responsabile dell'azienda e dai docenti Tumbarello Bartolomeo e Vaccarello Michele. Le uve sono state successivamente vinificate presso la cantina “Dalmasso”, gestita dell'I.R.V.O. e per questo un ringraziamento particolare va all’Enologo Sparla Salvatore e al responsabile U.O. dott. Antonio Sparacio, al direttore dott. Vincenzo Cusumano ed al Presidente Sebastiano Di Bella.

A latere del concorso enologico, il CREA e Renisa hanno lanciato la Sezione Idea Marketing, giunta alla sua seconda edizione, in cui viene richiesto alle classi partecipanti di presentare, oltre al vino, un’idea di marketing, o un video e o altre idee di comunicazione.



Sono state premiate le categorie: le 3 etichette più innovative sotto il profilo visual, l’idea di marketing più brillante, il video più efficace.

Anche qui l’istituto Damiani è stato premiato come etichetta originale, realizzata dall’alunna Noemi Parrinello della classe 5^ H.