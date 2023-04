Gli alunni del Liceo Classico volano a New York al Change the World Model UN

13/04/2023 22:00:00

Il Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala anche quest’anno vola a New York: 10 studenti del terzo e quarto anno, dal 22 al 29 marzo, hanno vissuto l’esperienza del CWMUN, il più grande forum di geopolitica e di relazioni internazionali a livello globale.

Il Change the World Model UN New York non è soltanto un evento, o un viaggio d’istruzione, ma un percorso formativo completo che trova il suo momento culminante nella partecipazione degli studenti al Forum di NYC.

I numeri sono già da record: 70 alunni della Sicilia occidentale, 400 della provincia di Catania e Messina, 1500 di tutta Italia, 5000 studenti provenienti da tutto il mondo, 142 i Paesi coinvolti. Dalle scuole superiori di I grado all’università, gli alunni hanno avuto la possibilità di vivere una simulazione come diplomatici, un laboratorio di relazioni internazionali, una palestra di diplomazia, dove poter esercitare la propria capacità al dialogo secondo il modello ONU.

Il momento formativo è stato corredato anche dal momento prettamente turistico. “CWMUN significa viaggiare per scoprire Paesi e culture lontane, conoscere studenti provenienti da ogni parte del pianeta che hanno i nostri stessi sogni e ambizioni” afferma Giuseppe; “…viaggiare è sempre il miglior modo di imparare” sostiene Bianca; “la scoperta migliore del viaggio -per Antonio- è cercare il cielo tra i grattacieli”; “l’esperienza a New York è il maggior privilegio della mia giovinezza” dice Francesco; “…e ci siamo pure divertiti incontrando ragazze e ragazzi con cui abbiamo stretto amicizia”, suggerisce Giuseppe.

Lavorare in gruppo per creare proposte innovative, risoluzioni, avviare strategie politiche che possono davvero cambiare il mondo in cui viviamo: “in questo modo - dice Maria Teresa- si impara a conoscere la realtà in cui viviamo, si esce dalla confort zone, si cresce e si impara a relazionarsi anche con chi la pensa in maniera diversa”. Si scoprono i propri talenti e si migliora il proprio inglese. Si diventa cittadini del mondo assumendo una prospettiva altra da cui guardarlo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Diplomatici, ente che a partire dal 2000, è impegnato nella formazione internazionale dei giovani di tutto il mondo, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi altamente specializzati e di eventi nazionali e internazionali, con l’obiettivo di affermare valori umani e universali. Gli allievi sono stati costantemente seguiti da tutor, giovani competenti nel settore, con rilevanti doti umane e professionali, come Sara Montes e Adriana Brusca dello staff di Palermo.

L’intervento di autorevoli esperti, quali ambasciatori, ministri, il sindaco di Kiev, noti campioni dello sport, artisti, funzionari del segretariato delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, ha arricchito il confronto con i ragazzi sui più attuali temi della geopolitica internazionale. Il “Change the World” si svolge a New York, Abu Dhabi, Roma.