Alcamo, il 6 maggio si inaugura il nuovo centro Ingrassia per la riabilitazione uditiva

04/05/2023 07:50:00

L'udito è uno dei nostri sensi più preziosi.

Non di rado, però, la capacità di ascoltare ci sembra così naturale che soltanto appena l'udito comincia a deteriorarsi ci rendiamo conto di quanto questa funzione sia cruciale per il nostro benessere.

È in questo contesto che l'azienda Ingrassia si distingue nel panorama delle imprese che si occupano di problemi legati all'udito.

Fondata a Trapani nel 1990 da Claudio Ingrassia, oggi affiancato dai figli Giuseppe e Francesco, si è guadagnata una reputazione invidiabile per la sua competenza, la dedizione nel lavoro e il rispetto delle esigenze dei clienti.

La sede si trova a Trapani, ma negli anni, Ingrassia ha ampliato la sua presenza sul territorio grazie a diversi IngrassiaLab dislocati in varie località della provincia di Trapani.

C’è adesso una grande novità: l’apertura di un nuovo centro Ingrassia ad Alcamo, sabato 6 maggio, alle ore 17:30 in Viale Italia n. 130.

L'apertura della nuova sede sarà un momento importante per Ingrassia, un'occasione per presentare ai clienti le ultime novità tecnologiche nel campo della riabilitazione uditiva e incontrare il team di professionisti. "Siamo felici di inaugurare il nuovo nostro centro ad Alcamo - racconta Claudio Ingrassia, titolare dell’azienda -, che rappresenta per noi un'ulteriore occasione di portare la nostra esperienza e la nostra passione per la cura dell'udito a sempre più persone, offrendo un servizio ancora più completo e personalizzato ai nostri clienti. Siamo orgogliosi di poter contribuire al benessere uditivo della comunità di Alcamo e dintorni, e non vediamo l'ora di accogliere tutti coloro che desiderano curare la propria capacità di ascolto presso il nostro nuovo centro".

La mission di Ingrassia è fornire soluzioni personalizzate per i problemi uditivi, utilizzando le tecnologie più avanzate e le marche più prestigiose per apparecchi acustici e impianti cocleari.

Inoltre, l'innovazione è uno dei punti di forza di Ingrassia, che, grazie alla sua costante ricerca di nuovi strumenti, si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni all’avanguardia, come la stanza esperienziale presente nel nuovo centro di Alcamo, che consentirà un test dell'udito straordinariamente innovativo, rendendo l’azienda l’unica del comparto dell’intero centro-sud d'Italia a offrire un servizio così avanzato.