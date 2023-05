Poiatti a TUTTOFOOD: l'eccellenza della tradizione con il Marchio Storico di Interesse Nazionale

09/05/2023 09:43:00

Poiatti, il pastificio siciliano che da oltre mezzo secolo rappresenta l'eccellenza della pasta italiana, torna alla fiera B2B TUTTOFOOD, l'evento che riunisce l'intero ecosistema agro-alimentare globale e innovativo.

Poiatti L’Originale è una pasta inimitabile e 100% siciliana che racchiude in sé la storia e la tradizione di una terra che sa farsi amare. Fondata nel 1946 da Domenico Poiatti, l'azienda è oggi guidata dalla terza generazione, rappresentata dalla nipote Mariella Maggio, che ha portato avanti il sogno del nonno fondatore di creare una pasta di alta qualità, interamente siciliana.

L'edizione 2023 di TUTTOFOOD, che si svolgerà dall'8 all'11 maggio a Milano, vedrà Poiatti presentare le sue novità, tra cui il riconoscimento di "Marchio Storico di Interesse Nazionale", ottenuto di recente da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito con una legge del 2019, tutela le imprese produttive nazionali di eccellenza storicamente collegate al territorio, che hanno registrato i propri marchi da almeno cinquant'anni e che sono presenti con continuità sul mercato. Poiatti, con la scelta di lavorare in un unico stabilimento a Mazara del Vallo e utilizzare solo grano siciliano, mantiene da quasi ottant'anni un'identità unica e inimitabile nel panorama dell'industria alimentare. "Il riconoscimento premia un’eredità storica viva e più che mai vitale", commenta la Presidente Mariella Maggio.

Alla fiera Poiatti presenterà anche il nuovo packaging per le confezioni “Speciali” e le “Specialità”, che si rinnova con una grafica elegante, moderna e fortemente legata alla tradizione della Sicilia. Mosaici, ruote del carretto siciliano e l'immagine stilizzata dell'isola diventano così i protagonisti delle nuove confezioni, che si sposano perfettamente con il blu intenso che richiama il colore del Mediterraneo, le cui coste sono parte integrante della storia e della cultura di Poiatti.

"TUTTOFOOD è una piattaforma di business e contenuti per l'intera food community mondiale, dove la tradizione alimentare incontra l'innovazione", afferma la Presidente Maggio. "Siamo orgogliosi di presentare le nostre novità e le nostre eccellenze alla manifestazione che rappresenta il punto di riferimento per il settore, e che ci permetterà di incontrare dagli importatori agli chef".



Il passato e la tradizione di Poiatti incontrano così il futuro e l'innovazione, per offrire ai consumatori la pasta di qualità che da oltre mezzo secolo rappresenta l'eccellenza del Made in Sicily nel mondo.