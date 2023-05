Pensarecasa arriva a Trapani, il negozio di arredamento per realizzare la casa dei sogni

13/05/2023 13:53:00

A Trapani, apre Pensarecasa: un nuovo negozio di arredamento in città in cui poter realizzare la casa dei sogni, progettata su misura per ogni cliente, con una vasta offerta di prodotti dal design esclusivo realizzati con la massima attenzione alla sostenibilità.



“La sogni, la vivi" è questa la promessa che il brand di arredamento Pensarecasa fa ai propri clienti ponendoli al centro della mission aziendale. E sempre i clienti, e la soddisfazione delle loro esigenze, saranno al centro del nuovo negozio di Trapani che inaugurerà domenica 14 maggio alle ore 18:00 in via Conte A. Pepoli n. 92. Sarà il quarto punto vendita della regione e il 40° nel territorio nazionale.

Laura Panzica, proprietaria e responsabile del punto vendita dichiara: “Il negozio di Trapani nasce dal desiderio di portare l’esperienza ventennale della nostra famiglia nel settore, supportata da un grande brand qual'è Pensarecasa, in una città ricca di cultura che siamo certi ci regalerà grandi soddisfazioni”.

Nel nuovo negozio di 200 mq, i visitatori potranno vedere proposte per tutta la casa, passando dalla cucina alla zona giorno, alla zona notte e spazi per ragazzi; tutti arredamenti pensati per soddisfare gusti differenti interpretando un nuovo concetto di living. A loro disposizione troveranno arredatori professionisti che offriranno ai clienti una consulenza a 360°, dal rilievo presso l’abitazione del cliente alla progettazione del prodotto personalizzata sulle esigenze di ciascuno, garantendo un servizio tailor-made di assistenza pre e post- vendita.

L’appuntamento con l’inaugurazione di questa nuova attività cittadina è prevista per domenica 14 maggio dalle ore 18.00 in via Conte A. Pepoli 92. Da non perdere anche la promozione di apertura che riserva sconti fino al 50% su cucine, zona giorno e ambiente notte.

Pensarecasa nasce da un grande gruppo industriale delle Marche che da oltre cinquant’anni è leader nella produzione di mobili 100% Made in Italy.

La rete di punti vendita Pensarecasa propone dal 2012 soluzioni componibili e personalizzate per l’arredamento cucina, giorno e zona notte grazie a consulenti d’arredo professionisti che accompagnano ogni cliente nel rendere concreta la propria idea di arredo.

Un’attenzione particolare è posta da sempre al tema dell’ecosostenibilità, sia in termini di processi produttivi che di efficientamento energetico (gli impianti produttivi di oltre 150.000 metri quadrati coperti raggiungeranno quest’anno oltre il 70% di autoproduzione energetica), sia lato prodotti grazie ad un pannello 100% riciclato ricavato da un percorso rigenerativo del legno recuperato in cui non vengono abbattuti alberi. In questo processo i mobili dismessi vengono reinseriti all’interno di un’economia circolare nella quale, grazie al recupero, si ridona vita ai materiali che li costituiscono salvaguardando l’ambiente e senza il consumo di ulteriori materie prime.

Consapevoli che la sostenibilità è un “gioco di squadra” il Gruppo è tra i sei soci fondatori del Furniture Pact. Il Furniture Pact è un’iniziativa collettiva della filiera italiana dell’arredo, i cui membri promuovono obiettivi comuni di sostenibilità coinvolgendo l’intera catena del valore. Guidati dalla metodologia rigorosa del Sustainability Lab di SDA Bocconi e da competenze condivise, i firmatari hanno sottoscritto impegni ambiziosi ma concreti per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e sulle persone, puntando alla riduzione delle emissioni, all’efficientamento energetico, alla circolarità e alla valorizzazione degli individui e delle comunità.

Pensarecasa è una catena di negozi già attiva da alcuni anni nel settore dell’arredamento e facente parte di un grande gruppo industriale. La sua strategia di business si basa sullo sviluppo di punti vendita selezionati che, valorizzando la sinergia tra un’efficiente capacità produttiva e una profonda esperienza progettuale, possono garantire ai consumatori un eccellente rapporto qualità/prezzo e un servizio che accompagna il cliente dalla scelta del migliore prodotto, alla personalizzazione dello stesso, all’installazione.

Pensarecasa Trapani - via Conte A. Pepoli, 92

Contatti

- telefono 0923 364707

- email trapani@pensarecasa.it

- sito internet

- pagina Facebook