04/06/2023 17:00:00

Questa mattina all'alba una ragazza palermitana di 21 anni è stata aggredita e ferita lievemente da una gamba dal suo fidanzato, mentre stava rientrando a casa.

Il fatto è avvenuto in via Siracusa, in una traversa di via Libertà. La giovane è stata medicata dai sanitari del 118, anche se ha rifiutato di andare in ospedale. Il suo aggressore è stato fermato dagli uomini della polizia di Stato.