L’abbinamento irresistibile dell’estate 2023? Risotto alla marinara e Maleka di Cantine Paolini

22/06/2023 14:57:00

L'estate è finalmente arrivata, portando con sé un'esplosione di colori, profumi e sapori che solleticano i sensi. E’ tempo di lunghe giornate soleggiate e serate stellate, viene subito voglia di lasciarsi andare ai piaceri culinari che questa stagione sa offrire.

Nel vasto universo dei vini italiani, spesso ci troviamo di fronte alla proposta di abbinamenti culinari che ci promettono di esaltare il gusto di ogni tipo di piatto, dall’aperitivo al dolce. Per questo, Cantine Paolini suggerisce un’accoppiata irrinunciabile per l’estate 2023: risotto alla marinara e il suo grillo bio Maleka.

Si tratta di un vino che interpreta autenticamente il carattere siciliano e che stuzzica la curiosità con i suoi profumi seducenti di ananas e limoni. Il suo colore giallo paglierino brillante, con riflessi verdolini, è un invito a immergersi in un'esperienza sensoriale unica. Ogni sorso di Maleka è un viaggio emozionante nel cuore dell'estate, che ci trasporta direttamente sotto il sole della Sicilia. Ed è proprio per questo che diventa straordinario accostato al risotto alla marinara.

Questo classico della cucina italiana, amato in tutto il Paese, è un trionfo di sapori marini e di tradizione mediterranea. Preparato rigorosamente con ingredienti freschi, con pesce misto tra gamberi, scampi, anelli di calamari, cozze, vongole e polpi, è un piatto che regala un'intensità di gusto che richiama le onde del mare, con cui le note aromatiche di Maleka si intrecciano in modo armonioso ed elegante. Ogni boccone di questo connubio tra vino e piatto si trasforma in un'esperienza che conquista il palato con una complessità difficile da dimenticare.

E visto che sappiamo già che dietro a una grande ricetta ci sono mille varianti, cosa c'è di meglio di un pranzo estivo o di una serata tra amici, discutendo e confrontandosi sulle proprie ricette del risotto alla marinara? La certezza è che ognuno ha la sua versione del cuore, arricchita di quel tocco personale che rende il piatto unico, sia che si tratti di un’aggiunta speziata, di un ingrediente insolito o di una tecnica segreta. Ma se c'è un vino che può accompagnare tutte queste variazioni, è sicuramente il Maleka di Cantine Paolini.