In Sicilia: proteste ad Agrigento, il bambino morot a Sharm 

04/08/2023 10:09:00

Vediamo le principali notizie di oggi, 4 Agosto 2023, in Sicilia.

Circa una ventina di sindaci della Provincia di Agrigento si sono ritrovati all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per manifestare contro le attuali condizioni critiche in cui si trovano i cinque presidi sanitari della provincia di Agrigento e invocare una migliore assistenza per i propri cittadini.“Noi non possiamo pensare che la sanità sia inefficiente, noi stiamo parlando per il bene delle nostre comunità, non stiamo protestando contro qualcuno e qualcosa, vogliamo rimarcare ciò che non funziona e vogliamo che venga garantito il diritto alla salute ad ogni nostro cittadino”, dichiara Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputato Ars.

++++

Andrea Mirabile, il bambino palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori, sarebbe morto per una gastroenterite di origine ignota curata male. Sono le conclusioni della consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Palermo che indaga sulla vicenda e che in gran parte coincidono con quanto accertato dai medici di Sharm incaricati dall'autorità giudiziaria locale di effettuare la prima autopsia sul corpo del bimbo.Dai risultati della consulenza, è emerso che la patologia non sarebbe stata affrontata con tempestività e in modo efficace dal medico dell'ambulatorio che, dopo i primi sintomi, visitò la vittima limitandosi poi a prescrivere farmaci contro le intossicazioni alimentari.

+++

Due migranti, tra cui un bambino di un anno e mezzo, sono morti durante la traversata a bordo di un barchino di 7 metri, da Sfax in Tunisia. Entrambi i cadaveri sono stati lasciati in mare. A raccontarlo ai finanzieri sono alcuni testimoni dei 39 soccorsi I migranti hanno riferito che il bambino, di nazionalità nigeriana, è morto lo scorso lunedì. Tra i 39 sbarcati ci sono anche i genitori della piccola vittima. L'altra vittima sarebbe un ventenne ivoriano, lo ha riferito la sorella. Oltre ai 39 naufraghi, portati nell'hotspot in contrada Imbriacola, sono giunti a Lampedusa altri due gruppi: 37 tunisini e 41 egiziani e siriani.

+++

L’assessore all’istruzione e alla formazione professionale della Regione siciliana Mimmo Turano, ha chiesto all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di avviare una verifica sui docenti che usufruiscono della legge 104. “Il diritto all’assistenza dei soggetti con disabilità è sacrosanto e va tutelato e per questo ho chiesto all’Ufficio scolastico regionale che venga operata una verifica sui titoli di precedenza degli aspiranti a incarico di docenza a tempo determinato che usufruiscono della legge 104” ha affermato l’assessore. Per l’assessore non si tratta di una caccia ai furbetti, l’obiettivo è garantire trasparenza “nel processo di selezione per gli incarichi a tempo determinato e tutelare anche tutti coloro che hanno reale necessità di assistenza e di avere un congiunto vicino”

+++

Ancora caldo in Sicilia per la giornata di venerdì 4 agosto con temperature stabili, ma è previsto un cambiamento per sabato con l’arrivo di piogge ed un abbassamento dei valori massimi. Il ciclone Circe fa sentire i suoi effetti anche nell’isola. Per venerdì 4 agosto tuttavia, rimane il caldo con bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Protagonista ancora l’alta pressione che offre tempo stabile ed assolato ovunque. Prevista a Palermo una massima percepita di 35 gradi, a Catania 38 gradi, a Messina 37. La situazione dovrebbe cambiare per sabato 5 agosto quando le temperature dovrebbero abbassarsi di qualche grado. .

+++

I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. Disney+ ha annunciato che la nuova serie originale italiana I Leoni di Sicilia, la saga familiare tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, con un cast corale che va da Michele Riondino a Miriam Leone, da Donatella Finocchiaro a Edoardo Scarpetta, debutterà il 25 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre.