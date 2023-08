Erutta l'Etna, l'aeroporto di Catania di nuovo chiuso. Voli dirottati a Trapani

14/08/2023 09:12:00

L'aeroporto "Fontanarossa" di Catania è di nuovo chiuso, stavolta a causa dell'attività eruttiva dell'Etna.

Lo comunica la società che gestisce lo scalo sul proprio sito. Resteranno chiusi fino alle 13 di oggi "i settori di spazio aereo C1 e B3", con tutti gli arrivi e le partenze cancellate.

Sono già diversi i voli cancellati e altri in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dopo le 13 da parte della Sac, la società di gestione, sulla possibilità di riaprire lo scalo di Fontanarossa di Catania dopo la chiusura provocata dall’eruzione dell’Etna.

Al momento sono sei i voli in arrivo dirottati tutti sullo scalo di Trapani Birgi. Sono voli Ryanair provenienti da Vienna delle 7.55, Pisa delle 8.15, Milano Malpensa delle 8.35, Budapest delle 8.45, Berlino 9.10, Bergamo delle 9.20. Tra l'altro ci sono disagi anche con il sito internet dello scalo di Catania. Molti passeggeri segnalano che non funziona e non dà le indicazioni necessarie per potere verificare se il volo verrà riprogrammato o cancellato.