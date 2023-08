Beach Volley: il 22 ed il 23 agosto al Lido Monnalisa di Tre Fontane la  Sicily Cup 2023

Volley B1: grande colpo del Marsala Volley, arriva Barbara Varaldo

Grande colpo in ingresso per la nuova Marsala Volley. La società dei Presidenti Falco ed Alloro si assicura le prestazioni sportive dell'esperta opposto Barbara Varaldo. Torinese di Chieri, classe 1995 per 185 cm di altezza, Barbara Varaldo...