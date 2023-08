La scuola in Sicilia inizia il 13 settembre. Ecco i giorni di vacanza

20/08/2023 12:30:00

Le Regioni hanno definito i calendari scolastici anche se poi i singoli istituti, nella loro autonomia, possono decidere di adattare “il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti” fermo restante il limite di 200 giorni di lezioni al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico.

In Sicilia la campanella suona per la prima volta il 13 settembre.

Sono stati definiti anche i giorni di vacanza, quando, quindi, non ci saranno lezioni. Le vacanze di Natale in linea di massima saranno in tutte le regioni dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 compresi; quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024. Per sentire il suono dell’ultima campanella nella maggior parte delle regioni bisognerà attendere l’8 giugno 2024.