Brindisi d’agosto per Cantine Paolini: tre vini premiati da The WineHunter

21/08/2023 11:59:00

Nell’universo enologico, ogni annata è un racconto di terre, uve e lavoro artigianale che si fondono in un'esperienza sempre differente e per questo unica.



E nel calendario di agosto 2023 di Cantine Paolini è da segnare un nuovo successo.

Con un'attenta selezione di vini che ha catturato l'attenzione dei palati più raffinati, Helmuth Kòcher e il suo team di The WineHunter hanno conferito il prestigioso Diploma d'Eccellenza The WineHunter Award a tre prodotti di Cantine Paolini:



- 2021 Etta Focu Terre Siciliane IGT - ROSSO,

- 2022 Catarratto 72 Filara Terre Siciliane IGT - BIANCO,

- 2022 Di Siu Terre Siciliane IGT - BIANCO.



E’ possibile dare un'occhiata ai vini premiati sul sito ufficiale.

Questo riconoscimento, ottenuto grazie alla passione che si tramanda da generazioni e si arricchisce di anno in anno, va oltre il semplice encomio. Si trasforma in un invito ai winelovers sempre alla ricerca di vini di qualità e pronti a scoprire nuovi aromi, sapori e tradizioni.

Etta Focu è l'emblema del connubio straordinario tra Syrah e Perricone, che oltre al riconoscimento di The WineHunter ha già sedotto il celebre critico enogastronomico Luca Maroni che gli ha assegnato un punteggio sbalorditivo di 98 su 99 nell’Annuario dei Migliori vini italiani 2023. Questo vino ha dimostrato una consistenza, un equilibrio e un'integrità fuori dal comune. La consistenza, incarnata da colori intensi, aromi avvolgenti e sapori densi, si unisce all'equilibrio che rende questo vino una sinfonia gustativa. L'integrità, infine, svela la purezza e la freschezza dei vitigni, con un risultato sbalorditivo.

Il Catarratto 72 Filara 2022 è un giallo paglierino che cattura lo sguardo e un profumo complesso che invita all'assaggio, la cantina ha dimostrato la sua abilità nel creare un vino fresco ed equilibrato, con una sfumatura di agrumi vanigliati. Ideale per abbinamenti culinari che spaziano dalla pasta al pesce, dai crostacei ai formaggi, questo vino è pronto a stupire anche i palati più raffinati.

Di Siu è una pregiata selezione di uve 100% Bio, dal carattere fresco, elegante e aromatico. La sua versatilità lo rende perfetto per molte occasioni, dal cenare con gli amici all'aperitivo all’aperto, dal piatto di crudité all'assaggio di formaggi pregiati.

I tre vini selezionati per il prestigioso Diploma d'Eccellenza The WineHunter Award potranno essere degustati, il 24 e 25 settembre, all'Anteprima del Merano WineFestival che accoglierà gli amanti del vino all'Ippodromo di Merano.