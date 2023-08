Alcamo, dal 25 agosto al 30 settembre la mostra fotografica "Umi No Ne - Il Suono del Mare"

21/08/2023 08:15:00

Dal 25 Agosto al 30 settembre ad Alcamo, presso il M.A.C.A. Collegio dei Gesuiti la mostra fotografica "Umi No Ne - Il Suono del Mare" di Giuseppe La Spada. Il vernissage avrà inizio, il 25 agosto, alle ore 18. La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Sabato e domenica dalle 16:30 alle 19:30 e lunedì chiuso. La mostra è curata dall'Associazione per Per L'arte, il patrocinio del Comune di Alcamo, della Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali, Fare Ambiente Laboratorio di Alcamo, e la Cantina Sociale S. Antonio.

Sempre nell'ambito della stessa iniziativa, il 25 Agosto alle 19:30, si terrà nell'atrio del Collegio dei Gesuiti "SEATALK", la relazione tra Uomo e Natura in cui elementi estranei, artificiale, qui rappresentati dalla plastica, generano corto circuiti pericolosi per il pianeta. Ne discuteranno Marco Faimoli direttore del Cnr di Genova; Luca Mercalli Presidente della Società Meteorologica Italiana; Patrizia Maiora Presidente dell'Area Marina Protetta del Plemmirio di Siracusa; Girolamo Culmone Presidente dell'Associazione Fare Ambiente di Alcamo. Modera Vito Lanzarone.

Infine il 29 e 30 settembre PhotoLab a cura di Giuseppe La Spada, all'Auditorium del Collegio dei Gesuiti di Alcamo. Un workshop fotografico aperto a chiunque voglia imparare ad utilizzare una macchina fotografica o un telefono per scattare immagini professionali e distintive nutrendo la propria cultura visiva e capacità di osservare il mondo. Il workshop è aperto ad un numero max di 15 partecipanti. E' necessario inviare lettere motivazionale all'indirizzo mail: info@associazioneperlarte.it entro il 25 settembre alle ore 12.

Biografia - Giuseppe La Spada è un Artista ambientale, Regista e Fotografo di origini siciliane.

Da sempre interessato a indagare l’elemento Acqua per comprendere meglio relazione Uomo Natura, da più di dieci anni il suo impegno unisce Arte e Sostenibilità, attraverso progetti che mirano a divulgare e aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali, soprattutto nelle nuove generazioni.

Nel 2007 vince il prestigioso Webby Award a New York (Gli Oscar di Internet) per un progetto di Net Art legato all’ecologia. Ha collaborato e realizzato video per artisti come Ryuichi Sakamoto, Franco Battiato, Marco Mengoni etc. I suoi lavori sono stati esposti a Roma, Milano, Palermo, Genova, Sondrio, Sanremo, New York, Tokyo, Monaco, Parigi, Arles, Berlino, etc.