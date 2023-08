Atletica: domenica 25 agosto torna la Volata Napola-Mokarta

23/08/2023 19:15:00

Come tradizione, ogni ultima domenica di agosto, si correrà domenica pomeriggio la “Volata Napola-Mokarta”, nata molti anni fa come semplice gara amatoriale e diventata nel tempo uno degli appuntamenti podistici internazionali su strada più importanti e partecipati che si svolgono in Sicilia e nel Centro Sud. La gara si correrà sull’ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola (Erice) e Mokarta (Trapani). Si inizierà alle ore 16,00 con le batterie giovanili su distanze che variano da 150 a 1.840 metri mentre alle 17,15 è prevista la partenza della gara riservata agli amatori sulla distanza di 7.240 metri alla quale si sono già iscritti alcune centinaia di atleti provenienti da tutta la Sicilia. Alle 18,30, infine, la gara internazionale di 10 Km. che vedrà ai nastri di partenza atleti italiani e stranieri di elevato livello tecnico che cercheranno di aggiudicarsi la 25^ edizione della “Volata” e di battere il record della corsa stabilito nel 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo in 29’02. Tra i favoriti della vigilia spiccano i nomi di Célestine Ndikumana (Burundi), reduce dai mondiali di cross 2023, con un personale stagionale di 28’47 sul 10 km., e di Pietro Riva (Fiamme Oro Padova), campione italiano 2023 e 2022 sui 10.000 metri.

Sarà la 25° edizione quella di quest’anno e per celebrare la ricorrenza gli appassionati del Gruppo Sportivo “La Volata” di Napola che organizza la manifestazione hanno ampliato il programma con delle iniziative di contorno, a partire sabato pomeriggio, ore 18,00, con il Convegno “Atletica tutta la vita”, con lo scopo di analizzare e riflettere su temi quali benessere, preparazione atletica e nutrizione in tutte le fasi evolutive dello sportivo, per finire domenica sera dopo la cerimonia di premiazione con un evento musicale ed un pasta party. Realizzata anche una medaglia celebrativa che, assieme ad un ricco pacco-gara, verrà consegnata a tutti gli atleti classificati delle categorie amatoriali.