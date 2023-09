Trapani, la scuola "Eugenio Pertini" riapre in musica 

15/09/2023 22:00:00

Giorno 13 settembre, secondo il calendario regionale, è ricominciata la scuola in Sicilia e anche all’Istituto Eugenio Pertini, guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo che ha riaperto le porte agli alunni e alle alunne di tutti gli ordini di scuola di tutti i plessi di Trapani e Fulgatore. Un ritorno a scuola informale all’insegna della musica, del ritmo e della gioia di ricominciare insieme.

Un’accoglienza speciale fatta per le classi prime, nel cortile della scuola, alla presenza dei genitori e del Sindaco Giacomo Tranchida, il quale ha inaugurato l’inizio dell’anno scolastico, scegliendo di cominciare con un saluto alla comunità scolastica dell’Istituto Pertini, riconoscendo il ruolo attivo e importante svolto in questi anni nel territorio di periferia dove è collocata la scuola. Tranchida ha ringraziato la Dirigente e tutti i docenti che lavorano ogni giorno con professionalità e amore.

Dopo le parole di augurio del sindaco, i docenti Alessandra Allocco, Marco Badami, Rosalia Catalano, Carmen Pellegrino e Michele Calamela hanno coinvolto alunni e docenti, in un girotondo ed in un trenino con l’utilizzo della body percussion. Infine tutti insieme, alunni e docenti, con l’intervento canoro delle docenti Clara Pizzo ed Enza Galia hanno intonato il ritornello dell’Inno del

Pertini, scritto, lo scorso anno scolastico, dalla Dirigente Lombardo, con l’arrangiamento musicale dei docenti Carmen Pellegrino e Sergio Lamia. Queste le parole del ritornello intonate da tutta la scolaresca e dai docenti: “La persona è ciò che conta ed ogni ostacolo si smonta. “Insieme” è la parola magica la “Pertini” è super fantastica!”, leitmotiv della comunità scolastica dell’istituto

Il sindaco Tranchida si è poi spostato per un saluto in altri plessi dell’istituto. Nel plesso di Fulgatore, invece l’inaugurazione del nuovo anno scolastico si è svolta giovedì 14 settembre. all’insegna del topic dell’offerta formativa del 2023/2024 cioè l’amore con palloncini e cartoncini a forna di cuore. Ad arricchire l’apertura musicale musicale lo stupore e la gioia di partecipare al gioco dell’alunno del cuore Pertini 2023/2024 con cui ogni alunno, chiamato a scoprirne l’identità, varcando la soglia di un pannello, si vedeva riflesso nello specchio. A seguire poi un momento di grande commozione con la partecipazione da parte della famiglia Giglio alla cerimonia e il dono di due borse studio per gli alunni di Fulgatore in memoria del preside Vito Giglio, indimenticata figura per le eccellenti qualità professionali e il profondo amore per il territorio.

Queste le parole della Dirigente:"Inizia un nuovo anno scolastico e sento forte l’entusiasmo ed il sentimento di condivisione che anima la nostra comunità. Siamo motivati a portare avanti la nostra offerta formativa assumendo una forte responsabilità sociale ed educativa affrontando il tema dell’amore, dell’affettività e della sessualità in sinergia con le famiglie perché abbiamo il dovere di garantire ai nostri ragazzi un futuro diverso".

RETE DI SCUOLE TRAPANESI “AIUTAMI A FARA DA SOLO” - Grande partecipazione, ieri, 14 settembre 2023, presso l'istituto comprensivo Maria Montessori di Alcamo dove si è insediata la rete "Aiutami a fare da solo", alla presenza dell'opera Nazionale Montessori di Roma, rappresentata dalla Dott.ssa Monia Aranci.

Al tavolo hanno partecipato le 4 istituzioni scolastiche montessoriane del trapanese,

con i loro rispettivi dirigenti scolastici e insegnanti montessoriani:

- L'istituto "Maria Montessori" di Alcamo, con il Dirigente Salvatore Sibilla;

- L'Istituto Comprensivo "G. G. Ciaccio Montalto", con la Dirigente Anna Maria Sacco;

- La Direzione Didattica "Umberto di Savoia", con la Dirigente Sabrina Marino;

- La Direzione Didattica "Guglielmo Marconi", con la Dirigente Donatella Ingardia.

Molteplici sono stati gli argomenti posti sul tavolo della discussione e tantissime le proposte di lavoro, tra cui la formazione dei

nuovi docenti in Sicilia, l'assistenza tecnica alle sezioni e alle classi già avviate, lìimportanza della condivisione di buone pratiche, la necessità di progettare una didattica di qualità. Le docenti montessoriane presenti, infine, hanno arricchito la seduta con l'entusiasmo e la passione verso la dimensione montessoriana, che da oltre 50 anni risiede nella provincia trapanese.