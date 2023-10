 A Campobello la 1^ edizione edizione della Sagra dell'Olio. Concluso il "Dattilo Cibus Fest"

18/10/2023 12:15:00

Si terrà a Campobello dal 3 al 5 novembre la 1ᵃ edizione della Sagra dell’Olio e dell’Oliva Nocellara del Belìce. La manifestazione promossa dall’Amministrazione ha l’obiettivo di valorizzare il prodotto “principe” dell’economia di Campobello di Mazara, contribuendo al contempo alla promozione del territorio in chiave turistica.

Venerdì scorso (13 ottobre), nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Castiglione, del presidente del Consiglio comunale Piero Di Stefano, dell’assessore comunale all’Agricoltura Biagio Stallone e dell’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze, si è tenuta la prima riunione operativa con i titolari delle 17 aziende agricole che hanno aderito all’iniziativa: Società agricola Pisciotta; azienda agricola Moceri Giuseppe; F.lli Bascio s.n.c.; azienda agricola “Mizzica succo di olive” di Stinco Fabio; azienda agricola Gli ulivi di Gina; azienda agricola Mazì di Melchiorre Stallone; Agripantel di Andrea La Rosa; Keolive; azienda agricola Cudia Antonino; azienda agricola di Tramontana; azienda agricola di Indelicato Fabio, Agricoltura biologica Tancredi Leonardo; Oleificio Isgrò; Bio-agroalimentare Ingoglia; azienda agricola Pulaneo Maria; azienda agricola Vitù e Agricola Pisciotta.

È intervenuta all’incontro anche la legale rappresentante dell’associazione Arcadia, Lina Stabile, progettista e partner attiva della sagra, che vedrà anche la collaborazione delle associazioni campobellesi Pro Loco Costa di Cusa, Raggio di Sole, Gandhi, nonché il coinvolgimento dell’I. C. Pirandello – S. Giovanni Bosco.

Durante la riunione sono stati condivisi i dettagli organizzativi del programma della sagra, che si articolerà in 3 giornate:

Venerdì 3 novembre: ore 16:30, ex chiesa dell’Addolorata, inaugurazione della mostra “Sua Eccellenza Nocellara del Belice”, esposizione degli oli e delle olive prodotte e confezionate dalle aziende campobellesi; ore 18, Cine Teatro Olimpia, convegno “Olio nostro” con l’intervento di alcuni referenti di Città dell’Olio e del consorzio di tutela IGP Sicilia.

Sabato 4 novembre: Ore 9-13 “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio; Ore 10:30, Cine Teatro Olimpia, “Pane, olio e…” esperienze sensoriali e didattiche a cura di Città dell’Olio; Ore 18, ex chiesa dell’Addolorata, cooking show con Beppe Giuffré;

Domenica 5 novembre: Ore 9, inaugurazione della sagra e apertura degli stand; per tutta la giornata degustazione di prodotti tipici, giochi per bambini, spettacoli itineranti, etc.; Ore 9-13 “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio.

******

2^ Edizione Dattilo Cibus Fest - Il Dattilo Cibus Fest appena concluso si conferma l'evento enogastronomico in grado di promuovere il cibo del territorio, coniugandolo con sport, musica, spettacolo e informazione.

Dal 13 al 15 ottobre, infatti, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale 'Ciuri', con il patrocinio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, dell'Ars, del Comune di Paceco e della Pro Loco di Dattilo, ha dato spazio a tutte le tipicità del comparto agroalimentare, offrendo un’esperienza gastronomica speciale ideata nell'ambito di un progetto di marketing territoriale che intende favorire la scoperta sempre più consapevole del vasto patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio di Paceco e della provincia di Trapani.

Due i talk show organizzati nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14, sui temi "Sicilia in Dialogo: Politica, Agricoltura e il Cuore dei Nostri Territori" e “Sicilia Terra e Gusto: un Viaggio tra Sapori e Tradizioni", cui hanno preso parte rispettivamente l'On. Dario Safina, il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, il presidente della Pro Loco di Dattilo, Salvatore Fiorino e ancora il dottor Gaspare Rubino, presidente dell'Associazione “Batticuore... Batti Onlus”, Giuseppe Vultaggio, sommelier, delegato AIS per la provincia di Trapani e Responsabile Federale FedAgricoltura-C.I.F.A. per il Comune di Misiliscemi, Franco Rodriguez, sommelier e delegato regionale regionale dell'AIS, Antonino Spezia, presidente delle Cantine Terre di Giafar e Stefania Renda, giornalista. Nell'ambito della tre giorni l'emittente mazarese Radio Azimut Network ha seguito l'evento dando spazio agli standisti, agli organizzatori e a tutti i presenti alla manifestazione.

Apprezzato anche il concorso canoro “Lasciatemi cantare...” e le esibizioni della scuola di danza Asd Bailando Academy Sicilia. A concludere il Dattilo Cibus Fest, come da tradizione, è stato il 'Premio 91027', giunto quest'anno alla 3^ edizione, assegnato alle eccellenze del territorio e presentato da Ninny Bornice e Jana Cardinale. Questi i premiati: La Riserva naturale orientata "Saline di Trapani e Paceco", con la direttrice Silvana Piacentino, la Asd Amici Del Tennis Paceco, l'Associazione Culturale “La Koinè della Collina” e l'Officina Martinico Srl. Sul palco per l'assegnazione dei riconoscimenti, oltre al sindaco, gli assessori Marilena Barbara, Danilo Fodale e Salvatore Castelli, e la presidente del Consiglio Comunale Maria Basiricò.

L'Amministrazione Comunale ha dato appuntamento al prossima edizione, per un'edizione che sia ulteriormente perfezionata e che sia in grado di rendere Dattilo luogo di attrattiva per le tipicità enogastronomiche ma anche per le caratteristiche del territorio.

Soddisfatto l'organizzatore, Filippo Peralta, che dice: “Un ringraziamento speciale va ai produttori locali che hanno reso possibile la realizzazione di questo festival gastronomico. Non posso dimenticare di ringraziare lo straordinario team di volontari della Pro Loco Dattilo che ha lavorato instancabilmente. Grazie alle Forze di Polizia e ai volontari di Protezione civile per l'importante lavoro fatto. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor, all'AGESP S.p.A. e ai partner istituzionali, Assessorato Regionale all'Agricoltura, Assemblea Regionale Siciliana e Comune di Paceco che hanno sostenuto il Dattilo Cibus Fest. Infine grazie a chi ha partecipato al festival con energia ed entusiasmo”.