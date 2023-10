Protezione civile, Schifani si appella ai giovani: "Siate voi le nostre sentinelle"

27/10/2023 17:00:00

Fa un appello ai giovani siciliani il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, affinché vigilino sulla Sicilia e su chi cerca di darle fuoco. Lo ha fatto in piazza Verdi a Palermo, all’inaugurazione dell’iniziativa itinerante “Pronti all’azione”, organizzata dalla Protezione della civile regionale.

«Vigilate sulla vostra terra e state attenti a chi cerca di danneggiarla - le parole di Schifani - a chi cerca di darle fuoco. Siate sentinelle del nostro territorio. Aiutate chi, come me, come il sindaco, il prefetto, il capo della nostra Protezione civile, lavora non soltanto per prevenire ma anche per riparare i danni».

«Ogni volta che siamo stati chiamati a collaborare anche in settori che non ci competevano – ha proseguito il governatore – siamo sempre intervenuti con grande spirito di solidarietà insieme alla Protezione civile siciliana che è il nostro fiore all'occhiello. Ricordo ancora quando, a Lampedusa, sbarcarono tremila persone in una notte e l’hotspot non era assolutamente preparato a un flusso così enorme di migranti. Abbiamo fatto sistema, mandato viveri, coperte e beni di prima necessità. Proprio per avere una risposta più efficace a situazioni di emergenza ho fortemente voluto la Centrale operativa unica, un progetto per il quale sono stati già individuati i locali e che porteremo avanti in maniera decisa per avere un coordinamento sul territorio e intervenire in maniera operativa e sinergica».

Nel corso del suo intervento il presidente Schifani ha voluto ringraziare, inoltre, i volontari per il grande impegno dimostrato al fianco della Protezione civile e del Corpo forestale nel contrasto agli incendi.