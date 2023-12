Volley B1: un altro esame per la GesanCom Marsala, stavolta in Puglia a Fasano

15/12/2023 09:15:00

Un altro difficile esame in trasferta per la GesanCom Marsala Volley, che sabato 16 dicembre si recherà a Fasano per giocarsi, contro la locale Pantaleo Podio, l’undicesima giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile. Un match che inevitabilmente consegnerà il sorpasso alla vincitrice, vista la parità di punteggio posseduta in classifica da entrambe le squadre, di conseguenza proiettandola nei piani alti di questo appassionante girone E. Team ostico da affrontare quello pugliese guidato, per la seconda stagione consecutiva, da Coach Paolo Totero che presenta nel suo roster atlete di assoluto valore come il neo acquisto novembrino Valentina Martilotti, due stagioni in A2 a Messina o l’immancabile ex di turno, la schiacciatrice Adelaide Soleti al Marsala Volley in A2 per due stagioni consecutive, nel 2019/20 e nel 2020/21.

Sicuramente una prova difficile per le ragazze di Coach Ciccio Campisi che devono trarre tutto il meglio possibile dagli ultimi risultati utili conseguiti per potersi giocare la partita contro le pugliesi. Una settimana di preparazione al match davvero intensa che ha visto le lilibetane intensificare la concentrazione sulle fasi di gioco che meno hanno reso in queste ultime giornate di campionato al solo scopo di ridurre al minimo possibile gli errori. In pratica una sfida tutta da giocare per capitan Barbara Varaldo e compagne, un altro esame da affrontare in questa fase finale del girone di andata che al giro di boa ci dirà quali Team ambiscono alla categoria superiore.

“Andiamo a giocare a Fasano certi di poter fare una buona partita, dichiara il secondo allenatore della GesanCom Marsala Volley Luciano Tagnesi. Incontreremo un roster molto affiatato e difficile da affrontare con l’esigenza di conquistare l’intera posta in palio dopo le sconfitte contro Arzano e Catania, ma noi giocheremo tutte le nostre possibili carte proprio in questi che sono gli scontri diretti che creeranno la prossima griglia Play-Off”.

Sarà possibile vedere la diretta del match sabato 16 dicembre con inizio alle 17.00 seguendo il link che pubblicheremo sul nostro profilo facebook “Marsala Volley”. L’arbitro dell’incontro Pantaleo Podio Fasano - GesanCom Marsala Volley sarà il Sig. Guido Ventre coadiuvato dal Sig. Pellegrino Cece.