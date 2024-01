Costano "cari" gli auguri del presidente della Regione. Ecco le spese di fine anno

03/01/2024 18:00:00

Costano cari gli auguri per le festività natalizie del presidente della Regione Renato Schifani. I messaggi diffusi tramite 28 testate giornalistiche hanno avuto un costo di 41mila e 480 euro. Ad occuparsene è stata la Digitrend srl di Milano, il cui pagamento è stato autorizzato lo scorso 29 dicembre “nuovo decreto per acquisto pagina auguri Presidente Regione”.

Ma tra le altre spese di fine anno c'è anche la somma di oltre settemila euro per l’acquisto di “dolci e confezioni natalizie“ dalla ditta “Prezzemolo & Vitale s.p.a” di Palermo. Il “Piano di comunicazione messaggio augurale Presidenziale 2023”, è stato diviso, il primo dal 24 al 28 dicembre il “messaggio augurale natalizio”, e il secondo dal 29 al 31 dicembre “messaggio augurale di inizio anno”.

Il video “identità siciliana” - Tra le altre spese 2023 della Sicilia ci sono anche 24 mila e 156 euro “per la realizzazione di un video di 25 minuti dall’impresa Evola Valerio, in HD 4K dedicato all’Identità Siciliana“. Lavoro con “affidamento diretto” in quanto inferiore a 150 mila euro. Per la realizzazione di 10 video lo scorso 15 dicembre la presidenza della Regione aveva invece autorizzato la liquidazione all’agenzia di stampa Italpress (con sede a Palermo) di dodicimila euro. Il 29 dicembre la Regione ha anche autorizzato il pagamento di 11mila euro euro per “l’edicola digitale” a Volo.com Srl, sempre con sede a Milano, per gli abbonamenti 2024.

Le spese per la Protezione civile - Tra le spese della presidenza della Regione, molte sono per le attività e le sedi distaccate del Dipartimento protezione civile. 461 mila euro per la manutenzione delle stazioni idro-termo-pluviometriche, 60 mila per la realizzazione della struttura di primissima accoglienza di Buseto Palizzolo nel trapanese, e poco più di 5 mila per la rimozione della cenere vulcanica nel comune di Nicolosi. Sono stati acquistati 103 computer per 58 mila. Ulteriori 27 mila euro, in favore di Tim Spa, serviranno per il “Servizio di Telefonia relativo ai Numeri Verdi 800404040 e 800458787 e Noleggio di Applicativo Informatico ia supporto delle attività della SORIS del DRPC Sicilia”. Al Dipartimento sono stati assegnati 10mila euro per toner stampanti e 6mila e 500 euro per il “ripristino delle scorte di magazzino” di materiale igienico-sanitario: “carta asciugamani”, carta igienica (70 confezioni da 12) e 21 bidoni di sapone da 5 litri. Gli acquisti sono stati fatti con procedura Mepa. Per il dipartimento di Catania 49 mila euro sono destinati alla “Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature del DRPC Sicilia afferenti alla provincia di Catania”. 16 mila euro fino al 2026 per la manutenzione ascensori, e la vigilanza armata notturna gestita dalla società Mondialpol 14 mila euro per il 2023.