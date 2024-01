Crea storie visive straordinarie: agenzia di comunicazione cerca videomaker

03/01/2024 12:41:00

Sei un appassionato di produzione video con un'innata creatività e desideri cimentarti nel campo della comunicazione visiva?



Se il mondo del Web e della pubblicità suscita la tua curiosità e desideri trasformare questa passione in una professione, sei nel posto giusto. Per un’agenzia di comunicazione del territorio della provincia di Trapani, stiamo cercando un videomaker che traduca concetti creativi in video coinvolgenti, siano essi destinati al marketing, alla comunicazione aziendale o all'espressione artistica.

Collaborerai con un team creativo composto da diverse figure professionali e sarai coinvolto in progetti stimolanti e di qualità.

Le competenze principati che sono ricercate:

- capacità dimostrata nella produzione di video di alta qualità;

- conoscenza delle attrezzature video e delle tecniche di ripresa;

- abilità di editing video e competenza nell'utilizzo di software dedicati;

- creatività nell'interpretare e trasmettere messaggi attraverso il medium video;

- familiarità con le ultime tendenze nel settore della produzione video.

Nel ruolo di videomaker, ti troverai al centro della creazione di esperienze visive coinvolgenti per una vasta gamma di clienti provenienti da settori diversi. Se ti senti pronto ad immergerti in un ambiente dinamico e a crescere professionalmente nel contesto entusiasmante del Web e della pubblicità, inviaci la tua candidatura.

Come candidarsi

Se ritieni di possedere le competenze richieste, invia il tuo curriculum, e alcuni lavori realizzati, all’indirizzo mail ricerca.personale@tp24.it.