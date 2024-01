Concerto del 6 gennaio al Parco Archeologico di Selinunte. Kwanyee Chan si esibirà da solista

04/01/2024 16:30:00

L’Associazione Palermo Classica, informa il gentile pubblico, che per ragioni di tipo logistico il concerto di sabato 6 Gennaio presso il Parco Archeologico di Selinunte ha subito un cambio di programma.



Pertanto, la pianista Kwanyee Chan si esibirà interamente da solista in un recital con il seguente programma:

C. Schumann

Notturno Op. 6 n. 2 in fa Maggiore

R. Schumann

Papillons Op. 2

C. Debussy

Clair de Lune

Images, Libro 2

L'isle joyeuse, L. 106

Per ulteriori informazioni o acquistare il biglietto, visitare il sito ufficiale.

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente, Associazione Palermo Classica. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)