Turismo, venti tour operator in visita a Marsala

16/01/2024 21:00:00

Questo fine settimana a Marsala si è tenuto un educational tour. L’Associazione Strutture Turistiche e le Saline Genna hanno dato il benvenuto in città ai tour operator. L’incontro di benvenuto si è svolto presso Podere Fossarunza, una struttura della rete.

Il Presidente Gaspare Giacalone ha affermato che "le loro sistemazioni alberghiere sono solo un esempio di quello che può offrire al mercato tutta l’Associazione: 1285 posti letto, sistemazione di ogni genere e per ogni tipologia di viaggiatori (coppie, famiglie, gruppi, sportivi, ecc.).

Tra Sabato e Domenica i TO hanno avuto la possibilità di conoscere le bellezze del territorio (Cantine Pellegrino, Saline Genna, Museo Civico e Baglio Anselmi e il Centro città), e sono stati ospitati a pranzo o cena dalla Pellegrino e da altre due strutture AST, molto note per la loro particolare offerta turistica (Baglio Oneto Resort Sicilia e Seawater Hotel). Gli ospiti poi sono stati accompanati in giro per la Provincia (Mazara, Selinunte ed Erice).