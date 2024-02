Nella "nuova" Forza Italia c'è Schifani a capo del consiglio nazionale

28/02/2024 06:00:00

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha conferito l’incarico di presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia a Renato Schifani, il senatore Claudio Fazzone è stato nominato segretario responsabile della conferenza dei segretari regionali.

Durante il suo intervento a Roma Schifani ha parlato di miracolo italiano: “Forza Italia c'è ancora dopo che Berlusconi ci ha lasciato. Ognuno di noi ce la sta mettendo tutta, nella consapevolezza che Silvio Berlusconi è con noi in quelle battaglie che sono state le sue. Perché, non dimentichiamolo mai, Forza Italia era Berlusconi e Berlusconi era Forza Italia”.



Ha poi indicato il prossimo appuntamento elettorale: "Per le prossime elezioni europee direi, con una battuta, che nel partito c'è un derby tra regioni del Sud. Anche la Sicilia si iscrive a questo derby, poi vedremo i numeri. L'importante è lavorare tutti assieme”.

A complimentarsi con Schifani per l’incarico è Marcello Caruso, coordinatore regionale: “Questo nuovo e prestigioso incarico assegnato al Presidente Schifani, cui auguriamo e siamo certi farà un buon lavoro, è stato fortemente voluto dal Segretario Antonio Tajani e sarà fondamentale nel processo di rafforzamento e radicamento di Forza Italia in tutto il territorio nazionale.Siamo altresì sicuri che la sua presenza alla guida del partito nazionale sarà garanzia per le istanze della Sicilia e del Mezzogiorno.”

In provincia di Trapani Toni Scilla, coordinatore provinciale, porge gli auguri a Schifani e a Caruso: "L’Italia e l’Europa hanno ancora bisogno di Forza Italia. Ognuno di noi, da militante, deve crederci ed impegnarsi affinché il progetto politico e la visione del Paese del Presidente Silvio Berlusconi possano realizzarsi: la libertà e l’individuo sono il perno della nostra azione politica. Complimenti ed auguri al Governatore della Sicilia Renato Schifani per il ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale di Forza Italia che il Segretario Nazionale Antonio Tajani ha voluto assegnargli. Renato Schifani, già Presidente del Senato e capogruppo di Forza Italia al Senato, è la persona giusta per svolgere questo nuovo incarico di rappresentanza politica del Partito a livello nazionale e per assicurarne crescita e rafforzamento. Auguri e buon lavoro anche al nostro coordinatore regionale Marcello Caruso eletto nella segreteria nazionale. Sono certo che Marcello, in sinergia con il partito nazionale, riuscirà ad affermare le ragioni e le istanze del movimento azzurro siciliano”.