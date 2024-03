Auguri a tutte le Donne. Il Centro Campione celebra la Prevenzione Donna

08/03/2024 09:21:00

Venerdì 8 marzo, il Centro Diagnostico Radiologico Campione promuove l’ultima giornata dedicata alla Prevenzione Donna presso la sua sede in via Alcamo n. 24 a Trapani. L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 4 marzo, incentivava a effettuare una visita completa per il controllo del seno al costo promozionale di €90, comprendente: Visita medica specialistica, tomosintesi mammografica ed eco mammaria.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno aderito alla nostra iniziativa, scegliendo di affidarsi al nostro centro per la loro salute”, sottolinea il dott. Marcello Campione, direttore sanitario del centro. “Durante questi giorni, abbiamo accolto numerose donne che hanno scelto di affidarsi al nostro centro per il loro benessere. La loro presenza e fiducia ci hanno riempito di gratitudine e ci hanno confermato l’importanza del nostro impegno nel fornire servizi di alta qualità nel campo della prevenzione e della salute femminile anche con iniziative speciali”.

La prevenzione efficace e consapevole è un impegno costante e condiviso. Infatti, la consapevolezza in termini di prevenzione non si esaurisce in un solo giorno. Il Centro Campione è sempre a disposizione, con professionisti pronti a offrire supporto, consulenza e servizi dedicati alla vostra salute in qualsiasi momento.



Per maggiori informazioni sui servizi offerti dal Centro Campione e per prenotare una visita, potete contattarci al numero: 0923 27001 o visitare il sito web all’indirizzo www.radiologiacampione.it.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)