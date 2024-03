Erice: arrestato per furto in un supermcato. Evade ... dopo quindici minuti

08/03/2024 10:00:00

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato un 27enne pregiudicato di Trapani per furto aggravato in danno di un supermercato.

Il furto

I militari, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno notato l'uomo uscire da un supermercato della via Marconi. L'uomo, alla vista dei Carabinieri, si è dato a precipitosa fuga dopo aver nascosto la refurtiva in un'aiuola.

L'inseguimento e l'arresto

I Carabinieri hanno inseguito l'uomo e lo hanno bloccato nel giardino di un'abitazione poco distante. Nella circostanza sono stati recuperati gli arnesi utilizzati per l'effrazione della porta e restituita al titolare la refurtiva asportata, consistente nel denaro contenuto nel distributore automatico di bevande.

L'evasione e il secondo arresto

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tuttavia, dopo appena 15 minuti, è stato nuovamente tratto in arresto per il reato di evasione, poiché sorpreso nelle vie cittadine da una pattuglia dei Carabinieri di Borgo Annunziata.

La convalida e la custodia cautelare

Al termine dell'udienza di convalida, il 27enne è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Le indagini

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in analoghi e recenti casi di furti in danno di altre attività commerciali.